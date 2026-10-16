De crack a consejero del amor: Gilberto Mora asesora a aficionado de Xolos para conquistar a una chica

La joya del balompié mexicano cambió por un momento el chip de futbolista para asesorar a un joven fanático

Durante una firma de autógrafos celebrada en las instalaciones del Estadio Caliente con la afición de los Xolos de Tijuana, Gilberto "Morita" Mora se convirtió en el gran protagonista del evento al brindar un singular consejo de amor: "No pues no tengo, solo sé tú mismo", le respondió el talentoso mediocampista a un menor de 13 años que se le acercó para pedirle orientación sobre cómo conquistar a una chica.

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De la cancha a dar consejos en la tribuna

La convivencia con los seguidores del cuadro fronterizo transcurría con normalidad entre fotos y autógrafos, hasta que el pequeño fanático se armó de valor para lanzarle la curiosa interrogante a la joven promesa de la Liga MX.

Aunque en un primer momento el futbolista chiapaneco de Tijuana dudó y esbozó una sonrisa ante la inesperada pregunta, rápidamente tomó una decisión con la misma agilidad mental con la que gambetea a los rivales sobre el terreno de juego, encontrando el espacio perfecto para dejarle al jovencito un mensaje sencillo pero directo que terminó compartiendo ante las cámaras.

El salto de Gilberto Mora a Europa y su impacto en la Selección Mexicana

Con 18 años recién cumplidos, el siguiente paso en la carrera de Gilberto "Morita" Mora apunta directamente hacia el futbol de Europa. Sus condiciones técnicas y proyección internacional lo posicionan como un candidato natural para emigrar a una de las grandes ligas del viejo continente, donde encarará un entorno mucho más exigente para potenciar su talento.

Para que esta transición sea exitosa y beneficie al balompié nacional, será fundamental que las negociaciones se concreten en el momento oportuno y con un club que le garantice minutos en cancha, evitando que la exigencia mediática desacelere su crecimiento futbolístico.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT