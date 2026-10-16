El jugador de Tigres elogió a la joya mexicana y aseguró que todo pasa en el momento indicado

Diego Lainez, jugador de Tigres, atraviesa la recta final del Apertura 2026 de la Liga MX con la 'U' de Nuevo León, enfocado en conseguir los puntos necesarios para asegurar la clasificación a la Liguilla.

Sobre el presente de su hermano Mauro Lainez, quien también forma parte del conjunto felino, Diego se mostró contento por el desempeño de su hermano y destacó la dedicación que mantiene dentro y fuera de las instalaciones del club, además de la confianza que puede brindarle desde su experiencia en la institución.

La verdad, estoy feliz por el momento que él vive. Como lo decía hace rato, pienso que se lo merece porque trabaja muy fuerte, no solo aquí, también en las tardes. Es una persona dedicada a su trabajo. Obviamente, creo que tener a un hermano siempre te va a dar confianza y seguridad. Yo, al estar asentado aquí en este equipo, puedo orientarlo en ciertas situaciones.”

Mauro Lainez, futbolista mexicano de Tigres | MEXSPORT

En cuanto a quedarse fuera de la Copa del Mundo, Lainez aseguró que no lo considera una espina clavada, pese a que representar a México en la máxima justa del futbol es uno de sus objetivos. El jugador también recordó su trayectoria en las selecciones nacionales y dejó claro que no es una situación que le quite el sueño.

No siento que sea una espina clavada. Al contrario, siempre es un objetivo. Siempre he dicho que las cosas pasan o no pasan por una razón. No me ha tocado estar, pero, sin embargo, creo que llevo muchos años en selecciones nacionales. No se ha dado por alguna razón, pero tampoco es algo que no me deje dormir.”

Diego Lainez en lamento con Tigres en partido de Liga MX | IMAGO 7

Por otra parte, el futbolista de Tigres se refirió a Gilberto Mora, una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, y aseguró que ha tenido la oportunidad de conversar con él. Lainez resaltó que el mediocampista tiene las condiciones para jugar en Europa, algo que, desde su perspectiva, también necesita el futbol nacional para contar con referentes en el extranjero.

Si he tenido la oportunidad de hablar con él. Es un chico muy centrado, muy educado. La verdad, en ese sentido podemos estar tranquilos. Siempre que sale un jugador joven hay una expectativa. El país también tiene la necesidad de tener un referente en Europa, porque somos un país muy grande. Para mí está para jugar en Europa y es lo que, en mi opinión, debería ser, porque el país o la Selección necesitan eso.”

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Finalmente, respecto a los puntos que necesitará Tigres para asegurar su lugar en la Liguilla del Apertura 2026, Lainez evitó establecer una cifra concreta y señaló que el plantel está concentrado en afrontar cada compromiso como una final, consciente de que el objetivo depende también de sus propios resultados.

La cantidad de puntos tampoco te puedo decir exactamente cuál va a ser, porque también hay rivales que juegan y todo eso. Lo único que te puedo decir es que estamos tomando cada partido como una final. Tampoco estamos viendo más allá. Sabemos que el objetivo está y que depende de nosotros también.”