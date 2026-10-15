Tigres, Tijuana, Necaxa y Juárez siguen sin conseguir una victoria fuera de casa

El Apertura 2026 de la Liga MX tiene a cuatro equipos que todavía no saben lo que es ganar como visitantes, destacando Tigres, Xolos, Necaxa y los Bravos de Juárez, los cuales no han podido conseguir los tres puntos fuera de sus respectivos estadios, una estadística que comienza a pesar en la recta final de la fase regular, debido a que, a excepción de Tijuana, los demás se encuentran fuera de puestos de liguilla.

Tigres, sin triunfos fuera del Volcán

Uno de los casos más llamativos es el de los felinos, que suma seis partidos como visitante en el torneo, con dos empates y cuatro derrotas. Además, los felinos acumulan 10 encuentros consecutivos sin ganar lejos del Estadio Universitario, con un balance de cinco igualadas y cinco descalabros.

El conjunto auriazul marcó cuatro goles y recibido 10 en sus seis salidas del Apertura 2026, de igual manera de 21 salidas del Universitario, Tigres solo ganó dos encuentros, reflejando lo que le cuesta imponerse fuera de casa.

Tigres tras derrotar a Toluca en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Tijuana, Necaxa y Juárez tampoco pueden ganar

Los Xolos de Tijuana, Necaxa y los Bravos de Juárez completan la lista de equipos que no han conseguido una victoria fuera de casa en el campeonato.

Para estos clubes, sumar puntos como visitantes se está convirtiendo en una asignatura pendiente que podría complicar sus aspiraciones en el torneo; sin embargo, Xolos se mantiene en puestos de liguilla con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas; mientras que Necaxa y Juárez se encuentran en el fondo de la tabla con cuatro y nueve unidades, respectivamente.

Necaxa es uno de los equipos con menos posibilidades de ser campeón | MEXSPORT

Chivas y Querétaro, los únicos que no han perdido como visitante

En el otro extremo aparecen Guadalajara y Querétaro, los únicos equipos que se mantienen invictos en calidad de visitantes en el torneo; Chivas tiene cuatro empates y dos victorias jugando en territorio ajeno, mientras que Querétaro suma cuatro victorias y solamente un empate.