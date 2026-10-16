Los ídolos azulcremas se medirán a estrellas internacionales

Salvador Cabañas, Claudio ‘Piojo’ López, Rubens Sambueza, Adolfo Ríos y otras figuras históricas del americanismo volverán a compartir cancha en un partido especial. Las leyendas del América se enfrentarán a las del Atlético de Madrid el próximo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El encuentro reunirá a referentes de distintas épocas de ambos clubes. Por parte de los colchoneros destacan nombres como Radamel Falcao, Raúl García, Maxi Rodríguez, David Villa y Diego Godín, en uno de los duelos de leyendas más atractivos para los aficionados al futbol.

Para los seguidores azulcremas, el partido representa una oportunidad especial para ver juntos a algunos de sus máximos ídolos. Salvador Cabañas y Claudio López, quienes coincidieron durante una temporada en 2006, compartirán nuevamente campo junto con Rubens Sambueza y Luis Hernández, en una ofensiva que habría sido temible si todos hubieran coincidido en su mejor momento. A ellos se sumará Adolfo Ríos, uno de los porteros más recordados en la historia del club.

Del lado del Atlético de Madrid también habrá figuras de talla internacional. Entre ellas destaca David Villa, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, además de Falcao y Godín, protagonistas de una de las etapas más importantes del conjunto rojiblanco en el futbol europeo.

Estadio Cuauhtémoc, previo al Puebla vs Toluca | MEXSPORT

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs Atlético de Madrid?

La venta de entradas ya comenzó y se encuentra en su segunda fase, con precios que van desde los 301 pesos hasta los mil 284 pesos, de acuerdo con las localidades disponibles. Los costos ya incluyen los cargos por servicio.

La entrada más económica corresponde a la zona de porra del América, mientras que la más cara es la Platea Poniente, ubicada detrás de las bancas. Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Boletomóvil.

¿Cuándo y dónde será el partido de leyendas?

El encuentro entre las leyendas del América y el Atlético de Madrid se disputará el 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Rubens Sambueza en la Final del Apertura 2014 | IMAGO7

Lista de jugadores confirmados