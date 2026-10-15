Tras debutar, los dos nuevos defensores de América quieren brillar con el equipo

América parece haber encontrado una muralla defensiva con Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, una dupla que, en apenas un partido oficial juntos, dejó grandes sensaciones. Sin embargo, hay una pregunta que comienza a tomar fuerza en Coapa: ¿esta sociedad es el futuro de las Águilas o solo una solución temporal?

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En su presentación frente a Monterrey, los Santiagos fueron los encargados de rescatar algo del festejo por los 110 años del club. Bueno marcó el gol del empate, mientras que Ramos Mingo tuvo una intervención defensiva que prácticamente equivalió a otro tanto para los azulcremas.

Pero su actuación dejó mucho más que esas dos jugadas. El central uruguayo demostró jerarquía y personalidad para comandar la zaga, sin temor a levantar la voz para ordenar a sus compañeros. Con la garra charrúa que lo caracteriza, peleó cada balón dividido y mostró fortaleza en los duelos aéreos, cualidades que América necesitaba para recuperar la seguridad en esa zona.

Santiago Bueno, jugador del América, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Por su parte, el argentino Ramos Mingo dejó ver su capacidad para defender en campo abierto, gracias a su velocidad de reacción y a su lectura para cerrar espacios. Además, mostró iniciativa para pedir la pelota y salir jugando, así como para romper líneas con pases largos. En un equipo tan dinámico como el de Guillermo Almada, esas características pueden convertirse en una herramienta para generar contragolpes desde la propia defensa.

En apenas un encuentro, ambos centrales transmitieron una tranquilidad que América no había conseguido consolidar desde la salida de Sebastián Cáceres. Ahora, el reto será mantener ese nivel y demostrar que su entendimiento puede convertirse en una solución a largo plazo para el conjunto azulcrema.

Santiago Ramos Mingo, nuevo refuerzo del América | Daniel Estrada

El futuro de esta pareja, sin embargo, depende también de las condiciones contractuales de ambos futbolistas. Ramos Mingo fue adquirido por cuatro años y, con apenas 24 años, representa una apuesta a futuro para la zaga americanista. Bueno, en cambio, llegó a préstamo por un año y, si América pretende quedarse definitivamente con sus servicios, deberá desembolsar poco más de ocho millones de dólares en septiembre del próximo año.

Sobre el papel, esta es la pareja de centrales con la que América soñaba: dos futbolistas con personalidad, calidad y experiencia para convertir la defensa en un auténtico búnker. Bueno puede aportar la jerarquía y el liderazgo que exige el puesto, mientras que Ramos Mingo todavía tiene margen para crecer y consolidarse. Si logran mantener la conexión que mostraron ante Monterrey, las Águilas podrían haber encontrado algo más que una solución inmediata: una sociedad capaz de marcar el futuro de su defensa.