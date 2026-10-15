La tensión entre la cubana y Mario Osuna dentro del reality no da tregua

Si algo ha dejado claro la siempre polémica Niurka Marcos en su paso por La Granja VIP, es que no se quedará callada ante las provocaciones ni tolerará faltas de respeto de ningún compañero. En esta ocasión, la furia de la famosa cubana se desató directamente contra el ex futbolista Mario ‘Mono’ Osuna, dejando al descubierto una enemistad que ya no tiene vuelta atrás.

Después de un intenso y controversial cara a cara en la Asamblea, donde el deportista cuestionó su edad y la señaló de mostrar supuestos indicios de bipolaridad, los ánimos se desbordaron por completo. Lejos de calmar las aguas, la situación escaló a niveles insospechados cuando la actriz charló sin filtros con Pimpinela y Rafa Mercadante, reprobando tajantemente la actitud soberbia con la que el exintegrante de Exatlón México se ha manejado dentro del terreno.

Niurka Marcos, bailarina, cantante y actriz cubana | ESPECIAL

Visiblemente molesta por las actitudes despectivas del deportista hacia una mujer mayor, la concursante arremetió sin reservas contra él frente a las cámaras del programa de la televisora del Ajusco:

Es arrogante, prepotente, y la prepotencia no le va a servir de nada, se quema solo. Puedes ser irreverente con un cabrón, pero hablarle de una manera tan desfachatada a una mujer, una señora mayor que tú, es que estás muy pende... Es eso, está muy idio…

Centeno y Niurka se pelean en programa en vivo | ESPECIAL

Asimismo, la intérprete cuestionó cómo es posible que alguien con una formación estricta y disciplinada en el ámbito profesional del balompié profesional actúe de esta manera.

Me llamó la atención que viniendo del mundo del que viene, con disciplina, puntualidad, de cuidar la imagen, porque los futbolistas son así

El paso del ‘Mono’ Osuna en el América

Al no entrar en los planes del Mazatlán FC, Mario Osuna llegó como agente libre al América para el Grita México Apertura 2021, bajo la dirección técnica de Santiago Solari.

Mario 'Mono' Osuna en América | IMAGO7