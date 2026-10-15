El TAS fija fecha para la audiencia de la Liga de Expansión: Definirán el regreso del ascenso y descenso

El Tribunal de Arbitraje Deportivo sostendrá las audiencias para resolver la demanda de cinco clubes contra la FMF y la Liga MX

El conflicto por la restitución del ascenso y descenso en el futbol mexicano entra en su etapa decisiva. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) publicó en su listado oficial que las audiencias para resolver la demanda interpuesta por los clubes de la Liga de Expansión MX contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX se llevarán a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México.

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El organismo internacional escuchará los argumentos de ambas partes para emitir un fallo definitivo sobre la eliminación de la promoción deportiva a Primera División.

¿Qué equipos de la Liga de Expansión demandaron a la FMF ante el TAS?

El recurso legal registrado bajo el expediente TAS 2026/A/12590 fue impulsado por un bloque de cinco instituciones de la Liga de Expansión MX, Club Universidad de Guadalajara (Leones Negros), Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Club Deportivo Mineros de Zacatecas.

Protesta de Leones Negros a la eliminación de Ascenso y Descenso | X @LeonesNegrosCF

Los clubes acudieron al tribunal con sede en Suiza tras la aprobación del reglamento para la Temporada 2026-2027 por parte del Comité Ejecutivo de la FMF, el cual estipuló que los equipos de la Liga MX no descenderán y los de Expansión no podrán ascender al máximo circuito.

El tercer intento en el TAS y la presión desde el Congreso de la Unión

Esta representa la tercera ocasión en que los clubes del circuito de plata recurren al TAS en busca de recuperar su derecho a competir por un lugar en el máximo circuito, luego de que en los intentos anteriores los laudos no resultaran favorables para sus causas.

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