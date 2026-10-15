El conflicto por la restitución del ascenso y descenso en el futbol mexicano entra en su etapa decisiva. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) publicó en su listado oficial que las audiencias para resolver la demanda interpuesta por los clubes de la Liga de Expansión MX contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX se llevarán a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México.
Ascenso y descenso en la Liga MX: dos frentes abiertos y todavía sin fecha de regreso
El organismo internacional escuchará los argumentos de ambas partes para emitir un fallo definitivo sobre la eliminación de la promoción deportiva a Primera División.
¿Qué equipos de la Liga de Expansión demandaron a la FMF ante el TAS?
El recurso legal registrado bajo el expediente TAS 2026/A/12590 fue impulsado por un bloque de cinco instituciones de la Liga de Expansión MX, Club Universidad de Guadalajara (Leones Negros), Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Club Deportivo Mineros de Zacatecas.
Los clubes acudieron al tribunal con sede en Suiza tras la aprobación del reglamento para la Temporada 2026-2027 por parte del Comité Ejecutivo de la FMF, el cual estipuló que los equipos de la Liga MX no descenderán y los de Expansión no podrán ascender al máximo circuito.
El tercer intento en el TAS y la presión desde el Congreso de la Unión
Esta representa la tercera ocasión en que los clubes del circuito de plata recurren al TAS en busca de recuperar su derecho a competir por un lugar en el máximo circuito, luego de que en los intentos anteriores los laudos no resultaran favorables para sus causas.
Sin embargo, en este nuevo capítulo del litigio, el frente de los equipos de Expansión se da en un contexto de respaldo político, pues en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos avanza una propuesta de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte que busca obligar legalmente el restablecimiento del ascenso y descenso en todas las ligas profesionales del país.