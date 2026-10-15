Alberto Guerra revienta a Mikel Arriola por el ascenso y descenso: “Tiene cara que sabe de todo menos de futbol”

Mikel Arriola continúa con su trabajo rumbo a la Copa del Mundo | FMF

El histórico entrenador mexicano criticó duramente al comisionado de la Federación Mexicana de Futbol por la polémica que rodea al ascenso y descenso

Alberto Guerra, recordado por su trayectoria en equipos como Chivas, Leones Negros y Tigres, lanzó fuertes declaraciones contra Mikel Arriola en medio de la controversia por el futuro del futbol mexicano. El exentrenador cuestionó al directivo y también señaló que hay personas capaces de tomar mejores decisiones, pero no reciben la oportunidad.

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Alberto Guerra lanza duras críticas contra Mikel Arriola

Guerra arremetió contra el directivo, en una crítica que refleja el descontento que existe entre distintos sectores del balompié nacional por las decisiones de la dirigencia.

“Es una cosa horrible, tiene cara que sabe de todo menos de futbol”, expresó.

El histórico estratega también cuestionó la falta de oportunidades para otros perfiles dentro de la estructura del futbol mexicano.

Jugadores de Leones Negros de la UdG en celebración en la Liga de Expansión | IMAGO 7

“Hay gente a lo mejor podría tomar mejores decisiones pero no les dan chance”, sentenció.

La polémica por el ascenso y descenso continúa en el futbol mexicano

La molestia se relaciona con la eliminación del ascenso y descenso deportivo entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX, una medida que quedó establecida para la temporada 2026-2027. La decisión impide que los equipos asciendan o desciendan por sus resultados deportivos.

Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de Liga MX, Mikel Arriola comisionado de la FMF, y Víctor Velázquez, previo a la Campeones Cup | IMAGO7

La medida ha provocado protestas de clubes y futbolistas de la categoría de plata, quienes buscan recuperar la posibilidad de competir por un lugar en Primera División. Por su parte, Mikel Arriola ha defendido el papel de la Liga de Expansión como una categoría de desarrollo para el futbol mexicano.