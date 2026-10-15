Tras la llegada de los refuerzos, el DT de las Águilas a utilizado menos a los canteranos azulcremas

Mucho se habló de las oportunidades que Guillermo Almada les daría a los jóvenes tras su llegada al América, pero el tiempo y las necesidades del equipo han comenzado a cerrarles la puerta. Con los refuerzos ya integrados y la exigencia de competir al máximo nivel, los canteranos han perdido protagonismo, al grado de que solo Dagoberto Espinoza parece tener un lugar en los planes del técnico.

Al comienzo de la temporada, el estratega uruguayo debutó a Alejandro Cárdenas e incluso llegó a utilizar hasta siete jóvenes en un mismo partido. Sin embargo, más que una apuesta por las fuerzas básicas, aquello respondió a las opciones que tenía disponibles en ese momento.

De hecho, en apenas ocho encuentros, las Águilas cumplieron con la Regla de Menores, una situación que fue reconocida como uno de los primeros logros de Almada al frente del equipo, al conseguirlo en tiempo récord para el club.

Alejandro Cárdenas enfrentando a Portland en la Leagues Cup | MEXSPORT

Pero el panorama cambió con la llegada de los refuerzos y su posterior adaptación. Conforme el América recuperó jugadores y tuvo más alternativas para conformar sus alineaciones, las oportunidades para los jóvenes comenzaron a disminuir.

La situación empezó a hacerse evidente en el Clásico ante Chivas, pero terminó por confirmarse frente a Monterrey. Con la plantilla completa, entre los futbolistas de 23 años o menos, únicamente Dagoberto Espinoza tuvo actividad, mientras que ningún otro canterano apareció ya siquiera en la banca.

Dagoberto Espinoza en partido ante Atlas l IMAGO7

Así, la apuesta por los jóvenes parece haber quedado en segundo plano ante las exigencias de un equipo obligado a competir por los primeros puestos y los títulos. Mientras el América mantenga esa presión por conseguir resultados, será complicado que los canteranos recuperen el protagonismo que tuvieron al inicio del torneo.

Ahora, las oportunidades serán menos y cada minuto en la cancha tendrá un valor especial. Para los jóvenes azulcremas, aprovecharlos ya no será solo una posibilidad de mostrarse, sino una necesidad para mantenerse en la pelea por un lugar en el primer equipo.