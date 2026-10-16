América busca extender su paternidad sobre León y defender el liderato de la Liga MX

Las Águilas apenas suman dos partidos perdidos ante la Fiera desde el 2020

América quiere extender su paternidad sobre León. Aunque el Nou Camp es una de las plazas que más se le complican a las Águilas, la historia reciente juega a favor del conjunto azulcrema, que desde 2020 solamente ha perdido dos partidos de Liga MX frente a la Fiera.

Los dirigidos por Guillermo Almada buscarán defender el liderato de la tabla general este sábado, pero para conseguirlo deberán superar una prueba complicada en territorio esmeralda. Del otro lado estarán unos Panzas Verdes que llegan enrachados, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota.

América vs León | IMAGO7

La historia reciente respalda al América. Si bien las Águilas apenas suman cuatro victorias en la casa de León desde su regreso a Primera División en 2012, a partir de 2020 han conseguido seis triunfos, seis empates y solamente dos derrotas en duelos ante la Fiera.

Además, ambos equipos se enfrentaron hace poco en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup, aunque se espera un escenario muy diferente para este nuevo capítulo. El América es prácticamente otro equipo al de ese encuentro, pues ahora cuenta con jugadores que aún no llegaban o no estuvieron disponibles en ese compromiso, como Luis Malagón, Santiago Ramos, Santiago Bueno, Carlos Álvarez y Alejandro Zendejas.

Alejandro Zendejas con América en el Clausura 2026 | IMAGO7

Sin embargo, el liderato no está asegurado para los azulcremas. Mientras América intentará mantenerse en la cima, una victoria de León le permitiría alcanzar a las Águilas en puntos y meter presión en la parte alta de la clasificación.

América y León suelen protagonizar encuentros de alto voltaje, y este enfrentamiento tiene todos los ingredientes para repetir la historia. Las Águilas quieren reafirmar su dominio reciente, mientras que la Fiera buscará aprovechar su buen momento para dar un golpe sobre la mesa.