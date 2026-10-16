El polémico festejo con las Águilas pegó hondo en la cúpula cementera

Fin a la era de Raúl 'Potro' Gutiérrez en Cruz Azul Femenil. La directiva cementera tomó la decisión de destituir al director técnico luego de la polémica desatada por su presencia y festejos durante las celebraciones por el aniversario de América.

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Con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, el guiño del estratega hacia el acérrimo rival no cayó nada bien al interior de la institución de La Noria, lo que provocó que la directora deportiva, Fernanda Pons, diera un fuerte golpe de timón para cesarlo de sus funciones de manera inmediata.

¿Quién será el nuevo DT interino de Cruz Azul Femenil tras la salida del 'Potro'?

Tras consumarse la salida del 'Potro' Gutiérrez justo antes del viaje del plantel a la Sultana del Norte para medirse ante Rayadas, la cúpula celeste tuvo que reestructurar su cuerpo técnico de emergencia para encarar el compromiso:

Salida en el banquillo: Sánchez Yacuta saldrá al banquillo para la atención del encuentro.

Director Técnico Interino: El 'Ingeniero' Joaquín Moreno asumirá de manera interina la dirección técnica del equipo femenil para lo que resta de la gestión inmediata.

El festejo que detonó la molestia de la afición y la directiva celeste

La gota que derramó el vaso en la relación entre el estratega y la cúpula cruzazulina fue la difusión de imágenes del 'Potro' posando sonriente con la camiseta azulcrema y la mascota de las Águilas durante los festejos del conjunto de Coapa.

'Potro' Gutiérrez en el homenaje de América | IMAGO 7