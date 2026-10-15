¿Se va el Potro Gutiérrez de Cruz Azul Femenil? Directiva evalúa continuidad del DT tras asistir a aniversario del América

La Máquina ya tendría el reemplazo del estratega en Lupita Worbis

La participación de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez en el homenaje por el 110 aniversario del América podría tener consecuencias. Aunque el entrenador ofreció disculpas públicas por asistir al reconocimiento, el gesto no habría sido suficiente para dejar atrás la polémica dentro de Cruz Azul Femenil.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, director de Récord, a Fernanda Pons, directora del equipo femenil de La Máquina, no le agradó que el estratega participara en el festejo del acérrimo rival.

La directiva evalúa la posibilidad de retirar al Potro de la dirección técnica de Cruz Azul Femenil y dejar a Lupita Worbis al frente del equipo.

Raúl 'Potro' Gutiérrez, entrenador del Cruz Azul Femenil, en aniversario del América | IMAGO7

La controversia se originó luego de que Gutiérrez acudiera al reconocimiento organizado por el América, club en el que tuvo una etapa como futbolista.

Ante las reacciones, el Potro recurrió a sus redes sociales para ofrecer una disculpa pública y reconocer que no dimensionó el impacto que tendría su participación en el evento.

“Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la Institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador”, expresó el estratega.

'Potro' Gutiérrez como director técnico de Cruz Azul Femenil | IMAGO 7

En el mismo mensaje, el técnico aseguró comprender el malestar que provocó su presencia en el homenaje y se comprometió a actuar con mayor responsabilidad en situaciones similares.”

“Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza”, añadió.