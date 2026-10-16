El exdelantero de la Selección Mexicana habló sobre la marca que igualó el atacante y analizó la situación de los delanteros del Tri rumbo a sus próximos compromisos

Luis Hernández, histórico delantero de la Selección Mexicana, reaccionó a la marca de cuatro goles en Copas del Mundo que Julián Quiñones igualó y destacó que ambos consiguieron esa cifra, aunque el ‘Matador’ recordó que lo hizo en menos partidos. El exfutbolista reconoció que cualquier mexicano que supere los registros históricos del combinado nacional puede beneficiar al equipo, aunque también señaló la importancia de considerar las circunstancias en las que se consiguieron esas anotaciones.

Durante un evento del videojuego FC 27, el exatacante también habló sobre el momento de los delanteros mexicanos, las ausencias por lesión y el trabajo de Rafa Márquez. Hernández consideró que la Selección Mexicana no debe depender de un solo futbolista para resolver sus problemas ofensivos y confió en que otros atacantes puedan recuperar su mejor nivel.

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‘Matador’ Hernández recuerda su marca ante Julián Quiñones

Al ser cuestionado sobre el registro de Julián Quiñones, quien igualó sus cuatro goles en Mundiales, Luis Hernández tomó con tranquilidad la comparación y reconoció que es positivo que los futbolistas mexicanos superen las marcas establecidas anteriormente.

“Cualquier mexicano que supere las marcas que hemos tenido, le beneficia mucho a la selección. Nada más que hay parámetros, yo lo hice en un Mundial, él también, pero lo hice en menos partidos”, expresó el exdelantero.

La declaración del ‘Matador’ puso sobre la mesa la comparación entre dos atacantes mexicanos que consiguieron marcar cuatro veces en la máxima competencia internacional. Hernández dejó claro que la superación de los registros históricos puede ser favorable para el Tri, aunque destacó la diferencia en el número de encuentros disputados para alcanzar esa cifra.

Matador Hernández festejando un gol con el Tri | MEXSPORT

¿Preocupa la falta de delanteros en la Selección Mexicana?

El exfutbolista también fue cuestionado sobre la situación de la ofensiva nacional, especialmente ante las lesiones de Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Para Hernández, el panorama no debe generar alarma, pero sí obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas y contar con atacantes que atraviesen un buen momento.

“No, no es para preocuparse, pero sí ocuparse de poder depender de otros delanteros en el sentido de que estén en un buen ritmo”, explicó.

Johan Vásquez y jugadores de la Selección Mexicana en lamento | MEXSPORT

Asimismo, recordó que los futbolistas mexicanos que atraviesen una buena etapa tendrán posibilidades de ganarse un lugar en las convocatorias de Rafa Márquez, quien forma parte del proceso de preparación del combinado nacional.

“No, Raúl no es toda la selección, no hay que encasillar o dar responsabilidades de llevar la delantera a un solo jugador. Para eso hay varios delanteros más que pueden, como lo digo, volver a estar en su nivel”, agregó.