Matador Hernández respalda a Rafael Márquez como entrenador del Tri: "esperemos que le vaya de maravilla"

En entrevista con RÉCORD, el histórico delantero de la Selección Mexicana expresó su confianza en el Káiser y destacó la importancia de mantener la ilusión de los aficionados

El proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ha generado grandes expectativas y uno de los históricos del Tricolor ya manifestó su respaldo al nuevo entrenador. Se trata de Luis 'Matador' Hernández, quien en entrevista con RÉCORD expresó su confianza en el proyecto del exdefensor del Barcelona y destacó la importancia de continuar con la preparación del combinado nacional.

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El exdelantero mexicano aseguró que el trabajo de Márquez será fundamental para darle continuidad a lo conseguido durante la Copa del Mundo de 2026. Para el Matador, uno de los principales objetivos deberá ser mantener el ritmo de competencia y consolidar un equipo que permita conservar el entusiasmo de los aficionados.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa | MEXSPORT

¿Qué dijo Luis Hernández sobre Rafael Márquez y la Selección Mexicana?

"Pues bueno, esperemos que le vaya de maravilla a Rafa y más que nada a nuestra selección, que siga teniendo partidos de preparación, con ritmo y que vayan saliendo, asentando muy bien la selección", declaró Luis Hernández

El Matador también recordó la participación de México en el Mundial de 2026, destacando que el equipo consiguió recuperar la ilusión de los aficionados gracias a sus actuaciones. Para el exseleccionado, ese entusiasmo representa uno de los principales aspectos que deben mantenerse durante la nueva etapa encabezada por Rafael Márquez.

"No, lo vi como todos, nosotros nos ilusionamos, hicieron unos grandes partidos y lo importante de esto es que volvieron a darle esa ilusión a la afición mexicana", señaló Hernández.

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Luis Hernández destaca el talento de Gilberto Mora y Armando González

El exdelantero también se refirió al crecimiento de Gilberto Mora, uno de los futbolistas que mayor expectativa ha generado en México. Hernández consideró que el joven tiene las condiciones necesarias para convertirse en una figura internacional, aunque señaló que su desarrollo deberá manejarse con cuidado para que pueda alcanzar su máximo potencial.

"Lo veo bien, un chico que lo han sabido llevar, tiene una gran calidad y esperemos que sea un referente, no solamente del futbol mexicano, sino del futbol mundial, si es que sale al extranjero", explicó.

Finalmente, Luis Hernández reconoció el trabajo de Armando González y Gilberto Mora, quienes han comenzado a escribir su propia historia con la Selección Mexicana. Sin embargo, al ser cuestionado sobre quién podría tomar el papel de referente goleador que él desempeñó durante su carrera, evitó elegir a un candidato y aseguró que lo más importante es el éxito colectivo: "El que sea, el que sea, no tengo ninguna preferencia, lo más importante es que en base a algún jugador que le vaya muy bien en la selección, le va a ir muy bien a todo el plantel".