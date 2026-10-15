El delantero mexicano aseguró que el Tricolor necesita del trabajo colectivo para competir

La Selección Mexicana no puede depender de un solo delantero para competir y conseguir resultados. Así lo consideró Jared Borgetti, histórico jugador del Tricolor, quien señaló que el funcionamiento colectivo debe estar por encima de las individualidades, incluso ante la ausencia de Raúl Jiménez por lesión.

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En entrevista exclusiva para RÉCORD, el exatacante fue cuestionado sobre si México depende actualmente del delantero de los Wolves, pero rechazó esa posibilidad y recordó que el rendimiento de la Selección no recae en un solo futbolista.

Raúl Jiménez anotando ante el Stoke City l Insta: @wolves

"Yo creo que la Selección tiene dependencia de todos, porque somos un país que futbolísticamente, individualmente no vamos a ganar. Si queremos competir, queremos ganar, lo tenemos que hacer en equipo", expresó Borgetti.

Para el exseleccionado nacional, la clave está en que todos los integrantes del plantel asuman su responsabilidad y contribuyan al funcionamiento del equipo, en lugar de esperar que una sola figura resuelva los partidos.

"La Selección depende de todos y no de uno en especial", sentenció.

Raúl Jiménez y Gilberto Mora en la pasada Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Borgetti destaca el crecimiento de Armando González

El exdelantero también habló sobre Armando González, delantero del Olympiacos que ganó protagonismo gracias a sus actuaciones tanto con Chivas en su momento como ahora con su nuevo club y que logró abrirse camino hacia la Selección Mexicana. Borgetti consideró que, aunque su consolidación en Primera División parece reciente, el atacante lleva tiempo preparándose para aprovechar la oportunidad del futbol europeo.

"Seguramente este cambio le va a ayudar mucho, va a crecer en muchos aspectos, no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte emocional, en la parte personal y de sueños también", explicó.

'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc

Santos Laguna busca mantener el repunte

Como referente histórico de Santos Laguna, Borgetti también analizó el momento de los Guerreros, que consiguieron cuatro victorias consecutivas y se acercaron a los puestos de clasificación Aunque reconoció que el equipo todavía está fuera de la zona de Liguilla, destacó la paciencia y el trabajo de la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores.