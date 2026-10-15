El delantero mexicano estará fuera de las canchas durante tres meses

Luego de que Wolverhampton Wanderers oficializara el tiempo estimado de su recuperación, el canterano americanista, Raúl Jiménez acudió a sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores, compartiendo una emotiva y contundente reflexión sobre la mentalidad con la que enfrentará este nuevo obstáculo en su carrera.

“La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz. Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte. Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre. Volveré. Y volveré más fuerte que nunca”, publicó el ariete tricolor.

¿Qué le paso a Raúl?

Este miércoles 14 de octubre de 2026, el conjunto de los Wolves dio a conocer un duro parte médico sobre el delantero mexicano Raúl Jiménez, confirmando que será intervenido quirúrgicamente de la rodilla izquierda este viernes y estará fuera de las canchas por espacio de tres meses.

Tras no responder favorablemente al tratamiento conservador por una lesión en el ligamento colateral medial sufrida ante el Everton, el atacante azteca se perderá cerca de 16 partidos con su club y quedará descartado de la Selección Mexicana para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Raúl Jiménez anotando ante el Stoke City l Insta: @wolves

El comunicado médico de los Wolves sobre la cirugía

A través de un reporte oficial difundido en sus canales digitales, la institución inglesa detalló las razones por las cuales el 'Lobo de Tepeji' tendrá que pasar por el quirófano.

“Tras los últimos análisis y conversaciones con varios especialistas, el delantero mexicano será operado de la rodilla el viernes y se espera que esté de baja hasta enero. Raúl se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda contra el Everton, hace ya cuatro semanas, y lamentablemente la lesión no ha respondido como esperábamos, así que hemos decidido que lo mejor es operarlo para reparar el ligamento”, explicó el club británico.

¿Qué partidos se perderá Raúl Jiménez?

La baja de tres meses presupone que Jiménez regresará a la actividad competitiva hasta mediados de enero del próximo año. Durante este periodo, el '9' mexicano se perderá un aproximado de 16 encuentros oficiales en el balompié europeo.

Raúl Jiménez, en el Mundial 2026| IMAGO7