Julián Quiñones brilla con gol de penal y asistencia en la goleada del Al Qadsiah ante Al Kholood

El delantero internacional se lució con un pase para gol y sello desde los once pasos la victoria por 5-0 que consolida al Al Qadsiah en el liderato

Julián Quiñones volvió a ser la gran figura ofensiva del Al Qadsiah tras lucirse con un gol de penalti y una asistencia en la contundente victoria por 5-0 frente al Al Kholood. El atacante saltó inspirado al terreno de juego desde los primeros minutos, siendo clave en la construcción del ataque y habilitando a Christopher Baah a los 13 minutos para firmar el segundo tanto del encuentro.

El rendimiento del ariete coronó una fiesta completa para su escuadra, que con este resultado llegó a 19 puntos para consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

El show del atacante se selló en el tramo final del compromiso. Tras una falta cometida sobre Mohammed Al Qahtani dentro del área, Quiñones tomó el balón para cobrar con serenidad la pena máxima con un remate de diestra directo al centro de la portería, registrando el 5-0 definitivo en la pizarra.

Julián Quiñones marca un penal ante Al Kholood l X: Alqadsiah

Al Qadsiah consolida el liderato con actuación redonda de Quiñones

El festín ofensivo del conjunto visitante comenzó muy temprano con la anotación de Tijjani Reijnders a los 4 minutos, seguido de la asistencia de Quiñones para Baah al 13', y las anotaciones de Musab Al Juwayr (40') y Mateo Retegui (67').

Cerca del pitazo final, Quiñones estuvo muy cerca de firmar su doblete con un disparo de derecha desde el centro del área que pasó rozando el poste derecho.

Al Qadsiah consolida el liderato con actuación redonda de Quiñones l X: Alqadsiah