Julián Quiñones volvió a ser la gran figura ofensiva del Al Qadsiah tras lucirse con un gol de penalti y una asistencia en la contundente victoria por 5-0 frente al Al Kholood. El atacante saltó inspirado al terreno de juego desde los primeros minutos, siendo clave en la construcción del ataque y habilitando a Christopher Baah a los 13 minutos para firmar el segundo tanto del encuentro.
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El rendimiento del ariete coronó una fiesta completa para su escuadra, que con este resultado llegó a 19 puntos para consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones.
El show del atacante se selló en el tramo final del compromiso. Tras una falta cometida sobre Mohammed Al Qahtani dentro del área, Quiñones tomó el balón para cobrar con serenidad la pena máxima con un remate de diestra directo al centro de la portería, registrando el 5-0 definitivo en la pizarra.
Al Qadsiah consolida el liderato con actuación redonda de Quiñones
El festín ofensivo del conjunto visitante comenzó muy temprano con la anotación de Tijjani Reijnders a los 4 minutos, seguido de la asistencia de Quiñones para Baah al 13', y las anotaciones de Musab Al Juwayr (40') y Mateo Retegui (67').
Cerca del pitazo final, Quiñones estuvo muy cerca de firmar su doblete con un disparo de derecha desde el centro del área que pasó rozando el poste derecho.
Con esta categórica goleada, el Al Qadsiah alcanzó las 19 unidades tras ocho jornadas disputadas, afianzándose en la cima del campeonato y demostrando el gran momento futbolístico que atraviesa el delantero colombiano naturalizado mexicano en el futbol asiático.