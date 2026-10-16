La Jornada 12 de la Liga MX presentará un duelo lleno de emoción entre dos de los equipos más enrachados del balompié mexicano

El encuentro entre Santos Laguna y Querétaro se llevará a cabo el próximo 17 de octubre de 2026 a las 17:00. Partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN.

Dos de los equipos más enrachados en la liga hoy en día colisionarán en un partido que seguramente tendrá muchas emociones por todo lo que puede llegar a estar en juego.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Santos Laguna llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas en Liga MX; triunfos ante San Luis, Pachuca, Toluca y Juárez lo han sacado de la parte baja de la tabla con oportunidades reales de poder meterse a la Liguilla.

Los de la Comarca Lagunera se encuentra en la posición 14 con doce goles a favor, dieciséis tantos en contra y una diferencia de -4.

Santos Laguna vence a Atlético San Luis en la Jornada 11 del Apertura 2026 | Imago7

Por su parte, Querétaro llega a este partido con 5 jornadas sin perder, con cuatro victorias y un empate; siendo Atlas, Tijuana, Chivas y Atlante las recientes ‘víctimas’ y un empate a uno ante León.

Los Gallos Blancos se encuentran en la posición 3 con quince goles a favor, ocho tantos en contra y una diferencia de +7.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

Querétaro, el equipo ‘sensación’ de la Liga MX | MEXSPORT

¿Dónde ver Santos Laguna vs. Querétaro?

El encuentro entre Santos Laguna y Querétaro se llevará a cabo el próximo 17 de octubre de 2026 a las 17:00 en el Estadio Corona. Partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN.