El encuentro entre Santos Laguna y Querétaro se llevará a cabo el próximo 17 de octubre de 2026 a las 17:00. Partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN.
Dos de los equipos más enrachados en la liga hoy en día colisionarán en un partido que seguramente tendrá muchas emociones por todo lo que puede llegar a estar en juego.
¿Cómo llegan ambos equipos?
Santos Laguna llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas en Liga MX; triunfos ante San Luis, Pachuca, Toluca y Juárez lo han sacado de la parte baja de la tabla con oportunidades reales de poder meterse a la Liguilla.
Los de la Comarca Lagunera se encuentra en la posición 14 con doce goles a favor, dieciséis tantos en contra y una diferencia de -4.
Por su parte, Querétaro llega a este partido con 5 jornadas sin perder, con cuatro victorias y un empate; siendo Atlas, Tijuana, Chivas y Atlante las recientes ‘víctimas’ y un empate a uno ante León.
Los Gallos Blancos se encuentran en la posición 3 con quince goles a favor, ocho tantos en contra y una diferencia de +7.
Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.
¿Dónde ver Santos Laguna vs. Querétaro?
El encuentro entre Santos Laguna y Querétaro se llevará a cabo el próximo 17 de octubre de 2026 a las 17:00 en el Estadio Corona. Partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN.