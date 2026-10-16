Mientras Atlante estuvo fuera de la Liga MX, Pumas no ganó títulos ni a nivel nacional ni internacional

Jugadores de Pumas tras un partido en CU en la Liga MX | IMAGO 7

Los universitarios pasaron más de una década sin levantar un solo trofeo, mientras otros clubes del futbol mexicano conquistaron varios

Mientras Atlante sobrevivía durante 12 años en la división de ascenso, Pumas no pudo celebrar ningún campeonato oficial. Del Apertura 2014 al Clausura 2026, los universitarios se quedaron sin títulos, una sequía que contrasta con la de otros equipos que sí encontraron motivos para festejar durante la ausencia de los Potros de Hierro en la máxima categoría.

La falta de trofeos coloca a Universidad Nacional junto con Tijuana como los únicos equipos del actual circuito que no conquistaron ningún campeonato durante ese periodo. La Liga MX, la Copa MX y las competencias internacionales no aparecieron en las vitrinas auriazules.

Otros equipos sí aprovecharon el tiempo

La sequía de Pumas resulta más llamativa cuando se compara con los logros de otras instituciones. América, Tigres, Monterrey, Toluca, Pachuca y León consiguieron campeonatos de Liga MX; incluso varios clubes como el conjunto azulcrema o los Diablos Rojos se coronaron bicampeones, mientras que otros también encontraron la manera de romper sus propias sequías.

Querétaro y Puebla, por ejemplo, levantaron la Copa MX, pese a que los Gallos Blancos todavía no han conquistado un campeonato de Liga y los poblanos arrastraban una larga espera por un título liguero. Atlas también logró romper una sequía histórica al conquistar el bicampeonato de Liga MX en 2021 y 2022.

Jugadores de Pumas reclaman a César Ramos Palazuelos | IMAGO 7

Incluso equipos como Atlético de San Luis y Juárez encontraron oportunidades para celebrar en las categorías de ascenso; de igual manera, el propio Atlante conquistó tres títulos de la Liga de Expansión MX durante su estancia fuera de Primera División.

Dos equipos urgidos de puntos

A pesar de que el torneo ya se encuentra a la mitad, Atlante y Pumas están necesitados de unidades si quieren mantener vivas sus aspiraciones de entrar a Liguilla, por lo que buscarán una victoria.

Jugadores de Atlante en celebración en la Liga MX | IMAGO 7