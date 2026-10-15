¿El título de goleo del Apertura 2026 está definido en favor de Salomón Rondón?

Salomón Rondón, jugador del Pachuca, en festejo de gol | IMAGO7

El delantero venezolano buscará superar a jugadores como Julián Carranza

Salomón Rondón comienza a perfilarse como el principal candidato para conquistar el título de goleo del Apertura 2026. El delantero de Pachuca suma 12 anotaciones y tiene ventaja de cinco tantos sobre Julián Carranza, de Necaxa, quien registra siete. Sin embargo, la historia de la Liga MX demuestra que todavía no puede cantar victoria.

Podría interesarte Futbol El día que dos presidentes perdonaron impuestos a clubes de la Liga MX

¿Cuántos jugadores con 12 goles quedaron sin el título?

En los últimos 10 años hay antecedentes de futbolistas que alcanzaron esa cifra y no consiguieron coronarse. En el Clausura 2023, Julian Quiñones terminó con 12 anotaciones, pero Henry Martín se llevó el reconocimiento con 14 goles.

Salomón Rondón, jugador del Pachuca | IMAGO7

Otro caso ocurrió en el Clausura 2019, cuando Brian Fernández, de Necaxa, registró 12 tantos, pero quedó por debajo de Ángel Mena, quien encabezó la clasificación con 14 anotaciones.

Los 12 goles también pueden ser suficientes

La cifra que hoy presume Rondón también ha bastado para conquistar el campeonato individual. En el Apertura 2019, Alan Pulido y Mauro Quiroga compartieron el título con 12 tantos cada uno.

Alan Pulido luce la camiseta PUMA con la que ganaron la Concachampions en 2018 | Imago7

Más recientemente, el Apertura 2025 y el Clausura 2025 tuvieron campeones de goleo con 12 anotaciones. En ambos torneos, el reconocimiento fue compartido por Paulinho, Raúl Zúñiga y Uroš Đurđević

¿Rondón podrá mantener su ventaja?

El venezolano ya sabe lo que significa conquistar este reconocimiento, pues en el Clausura 2024 compartió el título con Uriel Antuna, Díber Cambindo y Federico Viñas, quienes terminaron con ocho goles cada uno.

La ventaja está de su lado, pero el título todavía no está definido. Rondón necesitará conservar su ritmo goleador durante las jornadas restantes para evitar que sus perseguidores recorten distancias y conviertan el cierre del Apertura 2026 en una disputa por el liderato individual.