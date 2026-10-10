Tuzos y Rayos miden fuerzas en el Estadio Hidalgo en un duelo crucial de la fase regular

Pachuca recibe a Necaxa este domingo 11 de octubre a las 17:10 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX. El compromiso se transmitirá en vivo y en directo para todo el país en exclusiva a través de la plataforma Tubi y el canal FOX One.

Ambas escuadras llegan necesitadas de sumar unidades en la parte media y baja de la clasificación para mantener con vida sus aspiraciones en el certamen.

¿Cómo llegan Pachuca y Necaxa al enfrentamiento?

El conjunto hidalguense buscará hacer valer su localía tras ubicarse en el escalón 12 de la tabla general con 12 puntos.

La escuadra local sufrirá la baja sensible del zaguero Carlos Sánchez, quien no podrá ver actividad por sanción tras ser expulsado con tarjeta roja directa por una entrada sobre el empeine de un rival en el duelo previo frente a Puebla.

Pachuca con caras largas al descanso | MEXSPORT

Por su parte, los Rayos de Necaxa atraviesan una racha complicada en el torneo, posicionándose en el lugar 17 de la clasificación con apenas 8 unidades.

Los de Aguascalientes llegan obligados a sumar como visitantes para intentar salir del fondo de la tabla general tras acumular descalabros recientes en sus últimas salidas.

Necaxa recibió a América en la jornada 10 | Mexsport

Dónde ver Pachuca vs Necaxa