Los Potros se impusieron en aquel duelo, el cual todavía es una herida para los del Pedregal

Pumas y Atlante se reencuentran después de 12 años, un enfrentamiento entre dos equipos tradicionales en el futbol mexicano, que además tiene un antecedente de una Final en 2007, que en el Pedregal todavía representa una herida.

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Esteban Solari, presente en la Final ante Atlante

Una de las curiosidades es que Esteban Solari pertenecía a Pumas en aquel torneo. El técnico ha expresado anteriormente lo doloroso que fue quedarse tan cerca de quedarse con el título, que ahora sí quiere entregar el trofeo como entrenador.

Los Potros se llevaron el trofeo con un marcador global de 2-1 l MEXSPORT

El Tano era el goleador de aquel equipo, dirigido por Ricardo Ferretti, sin embargo, en esa Final no pudo hacerse presente en el marcador. Los Potros se llevaron el trofeo con un marcador global de 2-1.

Después de que en la Ida en el Olímpico Universitario haya quedado 0-0, Atlante se fue adelante en el minuto 59 con el gol de Giancarlo Maldonado. Ismael Iñiguez empató poco tiempo después para ilusionar a Pumas, pero Clemente Ovalle destruyó la esperanza al 85’.

¿Quiénes eran los jugadores de Pumas y Atlante en esa Final?

Pumas contaba con una de sus mejores plantillas, con Sergio Bernal en el arco, Darío Verón, Héctor Moreno, Israel Castro, Rubens Sambueza, Pablo Barrera, Nacho Scocco, Leandro Augusto y, por supuesto, Esteban Solari.

Jugadores de Pumas en la Final del 2007 ante Atlante l MEXSPORT

Otra curiosidad es que Christian Bermúdez también estaba en esa Final, uno de los jugadores actuales del Atlante, por lo que este encuentro será especial para el Hobbit en el Estadio Azteca.