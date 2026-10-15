Hobbit Bermúdez en su regreso a la Liga Mx con Atlante | MEXSPORT

Los Potros reconocerán la trayectoria de uno de sus máximos referentes en su encuentro ante los Universitarios

El Atlante aprovechará su partido ante Pumas de la Jornada 12 para rendir homenaje a Christian ‘Hobbit’ Bermúdez, uno de los futbolistas más representativos de la historia reciente de los Potros de Hierro, el reconocimiento se realizará este viernes en el Estadio Banorte.

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A través de sus redes sociales, el equipo confirmó el homenaje con un mensaje dedicado a su historia y a una de sus leyendas: “Un partido ideal para recordar #LaGrandezaDelAtlante y rendir homenaje a nuestra leyenda”.

La publicación estuvo acompañada de una imagen del mediocampista, quien a sus 39 años atraviesa el tramo final de su etapa con la institución.

Pumas, un rival ligado a la historia del ‘Hobbit’

La elección del rival añade un significado especial al homenaje, debido a que en el Apertura 2007, Atlante conquistó su tercer título de Liga MX al vencer 2-1 a Pumas, con Bermúdez como titular tanto en el partido de ida como en la vuelta.

Posteriormente, el ‘Hobbit’ también fue titular en los dos encuentros de la final de la Liga de Campeones de Concacaf 2008-2009, en la que los Potros superaron 2-0 a Cruz Azul.

Hobbit Bermúdez jugando en el Puebla vs Atlante | IMAGO7

Una trayectoria de títulos y más de 300 partidos

La historia de Bermúdez con Atlante también incluye su participación en los campeonatos de la Liga de Expansión MX y un título de Campeón de Campeones en dicha categoría. De acuerdo con diversas cifras, Bermúdez acumula 329 partidos, 53 goles y 31 asistencias con el conjunto azulgrana.