Después de varios meses fuera de actividad, el delantero mexicano está cerca de completar su rehabilitación

Cerca de regresar. José Juan Macías se encuentra en la etapa final de su recuperación, incluso ya con trabajos en cancha desde la Cantera de Pumas, en donde recientemente publicó imágenes con un mensaje de “tic-toc”, en alusión a su vuelta al terreno de juego.

¿Cuándo regresa JJ Macías?

Cómo ya se había informado en RÉCORD, Macías apunta a estar disponible en el mes de noviembre, mes en el que Universidad Nacional se enfrentará a América y Rayados en el Estadio Olímpico Universitario.

Su actividad será evaluada por el cuerpo técnico comandado por Esteban Solari, ya que tendrá que considerar la viabilidad de que el delantero mexicano tenga minutos después de tantos meses fuera, especialmente en encuentros de alta exigencia.

José Juan Macías festeja un gol con Pumas | IMAGO 7

¿Hasta cuándo tiene contrato JJ Macías con Pumas?

Después de sufrir múltiples lesiones en los últimos años, Macías asumió la más reciente con profesionalismo y tomó el compromiso de regresar con Pumas, que le ofreció un contrato hasta finales de 2027, por lo que el artillero tendrá tiempo para ganarse un lugar en la plantilla de Solari.

José Juan Macías con Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

Aunque Macías llegó cuando Efraín Juárez era el entrenador, el jugador está comprometido para ponerse a las órdenes del Tano, quien tendrá una alternativa en esa posición tras la salida de Guillermo Martínez.

El regreso de Macías impactará positivamente a la plantilla, en especial si Pumas logra la clasificación a la Liguilla, pues la zona del ataque crecerá con un jugador de calidad, en caso de que JJ vuelva con un nivel adecuado.