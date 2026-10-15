El conjunto de Víctor Manuel Vucetich no ha podido sacar buenos dividendos fuera del Volcán

Los Tigres acumulan cuatro derrotas y dos empates fuera del Estadio Universitario en el Apertura 2026; ante Chivas, buscarán una victoria que les permita confirmar su reacción en el torneo.

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Tigres tiene una asignatura pendiente en el Apertura 2026: ganar como visitante. Aunque el conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich consiguió un triunfo importante frente a Toluca en la Jornada 11, el equipo felino todavía no encuentra regularidad lejos del Estadio Universitario, donde ha dejado escapar puntos que hoy necesita para acercarse a los puestos de Liguilla.

Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Tigres, en partido ante Toluca | MEXSPORT

El balance Tigres de visita

El balance de sus seis salidas en el campeonato refleja las dificultades que ha enfrentado fuera de casa, con cuatro derrotas y dos empates, sin conseguir una victoria. Los resultados negativos ante Tijuana, Querétaro, Atlas y FC Juárez, además de las igualadas frente a Santos Laguna y Monterrey, mantienen la presión sobre los auriazules para cambiar su desempeño en territorio ajeno.

La falta de triunfos como visitante representa un problema para un equipo acostumbrado a competir por los primeros lugares. Tigres ha tenido dificultades para convertir sus actuaciones fuera de casa en resultados positivos, una situación que lo obliga a mejorar tanto en el aspecto defensivo como en la contundencia frente al arco rival.

Juan Brunetta entre los históricos de Tigres | IMAGO7

El impulso que fue la victoria ante Toluca

La victoria por 3-2 ante Toluca, con un doblete de Juan Brunetta y una anotación de Guillermo Martínez, significó un impulso anímico para los universitarios. Sin embargo, ahora deberán demostrar que esa reacción puede trasladarse a otros escenarios y no quedarse únicamente en El Volcán, donde consiguieron tres puntos importantes frente a uno de los equipos protagonistas del campeonato.

El siguiente reto será ante Chivas, en la Jornada 12, una visita que representa una nueva oportunidad para terminar con la sequía. Tigres necesitará mostrar mayor solidez, aprovechar sus oportunidades y mantener la concentración durante los 90 minutos si pretende regresar a Monterrey con un resultado favorable.

Con la fase regular avanzando, los felinos no pueden permitirse seguir dejando puntos en el camino. Romper la racha sin victorias fuera de casa no solamente les permitiría mejorar sus números, sino también fortalecer la confianza de un equipo que busca recuperar protagonismo y meterse de lleno en la pelea por la Liguilla.