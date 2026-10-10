El estratega también aseguró que el cuadro felino buscará seguir sumando en el Apertura 2026

Víctor Manuel Vucetich destacó el cambio de actitud y la evolución que ha mostrado Tigres en sus últimos encuentros, luego de la victoria ante Toluca en el Estadio Universitario. El técnico felino señaló que el compromiso de los jugadores ha sido fundamental para buscar una mejoría colectiva y encontrar el equilibrio que les permita conseguir resultados positivos.

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"Yo creo que está cambiando mucho la actitud de los jugadores, creo que están, se están dando cuenta de la situación que se está viviendo. Entonces, creo que el profesionalismo de los jugadores ha permitido, a lo mejor, intentar crecer partido tras partido, y creo que en ese deseo de superación, de crecer permanentemente, pues el equipo evolucionó de alguna manera, y creo que todos juntos buscando una sintonía para encontrar un punto de equilibrio en todos nosotros que nos permita sacar los resultados."

Tigres tras derrotar a Toluca en el Apertura 2026 | MEXSPORT

¿Qué dijo Vucetich sobre el partido ante Toluca?

Sobre el desarrollo del encuentro ante los Diablos Rojos, Vucetich reconoció que siempre se busca conseguir una victoria más amplia, aunque explicó que cada partido presenta circunstancias diferentes.

"No, preferimos (ganar) 3-0, 4-0, pero el partido se da en diferentes formas. Depende mucho de cómo salgan los jugadores, depende mucho de las actitudes, depende mucho de muchas circunstancias. Hoy supimos capitalizar muy bien las oportunidades, el equipo salió muy decidido, se generan en los primeros minutos varias oportunidades de gol."

Guillermo Martínez con los Tigres en partido ante Toluca | IMAGO7

Tigres buscará seguir sumando

Finalmente, el estratega de Tigres dejó claro que el equipo no puede conformarse con lo conseguido y deberá mantener el trabajo para continuar sumando puntos, especialmente fuera de casa.

"Hoy tenemos que seguir buscando nuestros objetivos, y el objetivo en ese sentido para este próximo encuentro es, Chivas, buscaremos trabajar para encontrar cómo doblegarlos. Así es que tendremos que seguir haciendo énfasis en esa situación para seguir buscando los resultados fuera de casa también, con equipos como Chivas, creo que es un reto también muy interesante, hoy día fue un reto fundamental."