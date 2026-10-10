El mediocampista anotó un doblete ante Toluca para impulsar la victoria

Juan Brunetta continúa haciendo historia con Tigres. Con su doblete frente a Toluca, el mediocampista argentino llegó a 48 goles con la camiseta auriazul, cifra que le permitió escalar hasta el octavo lugar entre los máximos goleadores históricos de la institución y acercarse a un nuevo objetivo individual.

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Con sus dos anotaciones ante los Diablos Rojos, Brunetta reafirmó su importancia en el ataque universitario y se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo. Desde su llegada a Nuevo León, el argentino ha aportado goles en momentos importantes y ahora comienza a escribir su nombre entre los artilleros más destacados del club.

Tigres tras derrotar a Toluca en el Apertura 2026 | MEXSPORT

El dorsal 11 felino se encuentra a solamente un tanto de alcanzar a Alfredo “El Alacrán” Jiménez, quien ocupa una posición por encima en el registro histórico de goleadores de Tigres. De conseguirlo, Brunetta seguiría escalando posiciones en una lista que reúne a figuras que han dejado huella en la historia del conjunto regiomontano.

Juan Brunetta en celebración de su segundo gol contra Toluca | MEXSPORT

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