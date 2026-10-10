Juan Brunetta continúa haciendo historia con Tigres. Con su doblete frente a Toluca, el mediocampista argentino llegó a 48 goles con la camiseta auriazul, cifra que le permitió escalar hasta el octavo lugar entre los máximos goleadores históricos de la institución y acercarse a un nuevo objetivo individual.
Tigres vence a Toluca con doblete de Brunetta y llega a 13 puntos
Con sus dos anotaciones ante los Diablos Rojos, Brunetta reafirmó su importancia en el ataque universitario y se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo. Desde su llegada a Nuevo León, el argentino ha aportado goles en momentos importantes y ahora comienza a escribir su nombre entre los artilleros más destacados del club.
El dorsal 11 felino se encuentra a solamente un tanto de alcanzar a Alfredo “El Alacrán” Jiménez, quien ocupa una posición por encima en el registro histórico de goleadores de Tigres. De conseguirlo, Brunetta seguiría escalando posiciones en una lista que reúne a figuras que han dejado huella en la historia del conjunto regiomontano.
¿Cuantos goles lleva?
De esta manera, el doblete ante Toluca tuvo un significado especial para el argentino, pues además de contribuir al marcador, le permitió alcanzar los 48 goles con Tigres y colocarse en el octavo puesto histórico. Ahora, Brunetta tendrá la oportunidad de seguir aumentando su cuenta y acercarse a los nombres que marcaron época con la camiseta universitaria.