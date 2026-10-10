VIDEO: Así fue la insólita contribución del Turco Mohamed en el gol de Memo Martínez

El entrenador del Toluca sin querer terminó siendo parte de la segunda anotación de Tigres

Momento insólito se vivió en el 2-0 momentáneo de los Tigres sobre Toluca; el Turco Mohamed terminó por ser la pieza principal para orquestar el gol del rival por conducto de Guillermo Martínez.

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Y es que, previo al gol de los locales el balón le llegó a sus pies, intentó alejar el balón; pero, terminó por hacer unos amagues sin lograr contactar con firmeza sobre el esférico. Juan Brunetta llegó a velocidad se la quitó e hizo el saque de banda largo.

El mediocampista mandó para Emiliano Gómez que condujo a la altura del vértice del área grande para mandar un centro preciso a Guillermo Martínez quien simplemente remató dentro del área y poner el 2-0.

Memo Martínez celebrando su primer gol con Tigres | IMAGO7

¿Cómo terminó el partido?

Paulinho le daría vida para el 2-1 antes del descanso. El propio Antonio Mohamed se iría expulsado por reclamar decisiones arbitrales tras el pitazo final.

Para la parte complementaria, la visita consiguió empatar el encuentro al minuto 53, cuando Federico Viñas recibió el balón dentro del área y sacó un disparo tras la media vuelta.

Juan Brunetta entre los históricos de Tigres | IMAGO7

Pero las emociones no pararían y los de Víctor Manuel Vucetich responderían al 64 con el segundo gol de la noche para Brunetta, quien remató de pierna derecha dentro del área para devolverle la ventaja a los universitarios y con ello el 3-2 definitivo.

Tigres tras derrotar a Toluca en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Un doblete de Brunetta histórico

Dicho doblete ante Toluca tuvo un significado especial para el mediocampista argentino; y es que, le permitió alcanzar los 48 goles con Tigres y colocarse en el octavo puesto histórico.