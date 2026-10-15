El silbante estuvo en el partido por el millón de pesos en el Estadio Coruco Díaz

El arbitraje mexicano atraviesa un momento de cambios, luego de que la Comisión de Árbitros anunciara la creación del Comité de Enlace Arbitral (CEA), un nuevo organismo que buscará fortalecer la relación entre los silbantes y los distintos sectores del futbol profesional. El anuncio se produce después de la polémica que protagonizó César Arturo Ramos Palazuelos por su participación en un torneo amateur en el que se disputaba un premio de un millón de pesos.

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La controversia comenzó cuando el árbitro mundialista fue designado para dirigir la final del denominado Clásico de la Talacha, disputada en el Estadio Agustín 'Coruco' Díaz, en Zacatepec, Morelos. El encuentro entre Chivas Impulsora y América Buenavista terminó en escándalo luego de una batalla campal entre jugadores y la invasión de aficionados, situación que obligó al silbante a suspender el partido cuando faltaban menos de cinco minutos para finalizar.

César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro mexicano | MEXSPORT

¿Qué es el Comité de Enlace Arbitral y cuál será su función?

A través de un comunicado, la Comisión de Árbitros informó que el nuevo comité funcionará como un espacio permanente de diálogo entre el arbitraje y el futbol profesional mexicano. El CEA estará integrado por un presidente independiente, representantes de la FMF, clubes, Liga MX, Comisión Disciplinaria y Comisión de Árbitros, con el propósito de atender periódicamente los asuntos relacionados con el desempeño y las condiciones del arbitraje.

Entre sus principales objetivos también se encuentra impulsar nuevas reglas para jugadores y cuerpos técnicos que permitan reducir las conductas incorrectas dentro del terreno de juego. De acuerdo con la Comisión, la intención es establecer compromisos compartidos entre todos los involucrados y evitar que la responsabilidad de mejorar el espectáculo recaiga exclusivamente en los silbantes.

"Consideramos que es un avance para el arbitraje mexicano, pues favorece una mejor comprensión de la labor arbitral y una relación de respeto entre las partes", señaló el organismo, que también destacó que su participación en el comité estará enfocada en proteger a los árbitros y mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo.

César Ramos Palazuelos, árbitro mexicano | MEXSPORT

Comisión de Árbitros prepara Código de Conducta tras polémica de César Ramos

Además de la creación del CEA, la Comisión de Árbitros confirmó que trabaja en la elaboración de un Código de Conducta que regulará el comportamiento de los silbantes dentro y fuera de la cancha. El documento establecerá qué actividades y conductas estarán permitidas, cuáles estarán prohibidas y las consecuencias de incumplir las disposiciones, con reglas iguales para todos los integrantes del gremio.

El anuncio llega en medio de los cuestionamientos por la participación de César Ramos en el encuentro amateur de Zacatepec, donde una expulsión provocó una confrontación entre futbolistas que terminó con la invasión de aficionados. Aunque la Comisión no vinculó expresamente la creación del comité con este episodio, la polémica volvió a colocar sobre la mesa la necesidad de establecer criterios claros sobre las actividades de los árbitros fuera de las competencias profesionales.