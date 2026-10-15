Tras cuatro años siendo uno de los peores equipos de la Liga MX, los Guerreros regresan a pelear por el título

Santos Laguna volvió a conseguir una racha de cuatro victorias consecutivas en la Liga MX, una marca que no alcanzaba desde el Apertura 2022. El conjunto lagunero dejó atrás más de cuatro años sin encadenar esta cantidad de triunfos, luego de vencer 1-2 al Atlético de San Luis en la Jornada 11 del Apertura 2026, resultado que confirma la recuperación del equipo.

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Para encontrar el antecedente más reciente es necesario regresar a agosto de 2022, cuando los Guerreros, entonces bajo el mando de Eduardo Fentanes, consiguieron cuatro victorias al hilo. En aquella ocasión, Santos derrotó 2-1 a León, goleó 5-1 a Pumas, venció 2-0 a Tijuana y cerró la serie con un contundente 4-1 frente al Atlético de San Luis.

Aquella seguidilla permitió que el cuadro de la Comarca se colocara entre los protagonistas del campeonato y alimentara las expectativas de su afición. Sin embargo, después de vencer al Atlético de San Luis, los laguneros no pudieron extender la racha a cinco partidos, pues cayeron 2-0 ante Pachuca en su siguiente compromiso.

Eduardo Fentanes, entrenador de Santos en el Apertura 2022 | MEXSPORT

Ahora, cuatro años después, Santos repite la historia con una secuencia que comenzó en la Jornada 8 del Apertura 2026, cuando venció 2-1 a FC Juárez. Posteriormente, protagonizó una remontada para imponerse 2-3 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, superó 1-0 a Pachuca y consiguió su cuarto triunfo al derrotar 1-2 al Atlético de San Luis como visitante.

La victoria ante los potosinos tuvo como protagonista a Tahiel Jiménez, quien marcó un doblete para darle la vuelta al marcador. Con ese resultado, los dirigidos por Renato Paiva llegaron a 13 puntos, después de sumar 12 unidades de manera consecutiva, tras un complicado inicio de torneo en el que no habían ganado durante sus primeras siete jornadas.

Jugadores de Santos celebrando anotación y victoria ante Atlético de San Luis | MEXSPORT