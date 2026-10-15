Cruz Azul, Querétaro, Santos y Tijuana lideran el fairplay de la Liga MX

Los cuatro equipos permanecen como los únicos sin recibir tarjeta roja en el Apertura 2026

Los reyes del juego limpio. Cruz Azul, Querétaro, Santos y Tijuana son los únicos equipos sin expulsiones en las primeras 11 jornadas del Apertura 2026 de la Liga MX.

En un torneo donde la intensidad y la disputa por cada balón pueden pasar factura, hay cuatro equipos que han logrado mantenerse sin ver una tarjeta roja.

Cruz Azul, Querétaro, Santos Laguna y Tijuana son los únicos clubes de la Liga MX que no registran expulsiones hasta el momento en el segundo torneo del 2026.

Andrés Montaño en el Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT

La Máquina comparte este registro con Gallos Blancos, los Guerreros y los Xolos, que han conseguido disputar las jornadas del campeonato sin quedarse con un futbolista menos por una expulsión.

En contraste, León es el equipo que más expulsiones acumula en lo que va del certamen, con cinco tarjetas rojas.

Querétaro, el equipo ‘sensación’ de la Liga MX | MEXSPORT

Atlas aparece en el segundo lugar de esta estadística, con cuatro expulsiones, mientras que Guadalajara, Monterrey, Necaxa, Pumas y Tigres suman tres cada uno.

Por su parte, América, Pachuca y Toluca registran dos jugadores expulsados, mientras que Atlante, Atlético de San Luis, Juárez y Puebla contabilizan una tarjeta roja cada uno.

Así, Cruz Azul se mantiene entre los equipos que han evitado las expulsiones durante el Apertura 2026.

Jugadores de Santos celebrando anotación y victoria ante Atlético de San Luis | MEXSPORT

Expulsiones por equipo en el Apertura 2026

0: Cruz Azul, Querétaro, Santos Laguna y Tijuana.

1: Atlante, Atlético de San Luis, Juárez y Puebla.

2: América, Pachuca y Toluca.

3: Guadalajara, Monterrey, Necaxa, Pumas y Tigres.

4: Atlas.

5: León.