Este es el diseño de nueva casaca para el equipo de la frontera | Redes Xolos

La nueva equipación estará disponible desde el 13 de octubre y podría estrenarse en la Jornada 12 del Apertura 2026

Reebok y los Xolos de Tijuana presentaron su nueva playera alternativa de Día de Muertos, una equipación que lleva elementos de la cultura mexicana a la cancha. El diseño está inspirado en el Mictlán, el camino que recorren las almas hacia el inframundo acompañadas por un xoloitzcuintle.

Así es el jersey de Día de Muertos de los Xolos

La nueva indumentaria tiene una base completamente negra, acompañada de un patrón geométrico inspirado en el Itztépetl, una montaña de obsidiana que forma parte de las pruebas del recorrido hacia el Mictlán. Las líneas y texturas de la prenda se combinan con detalles naranjas que evocan el color del cempasúchil.

El xoloitzcuintle ocupa un lugar central en el concepto del uniforme, al representar al guía de las almas en su viaje al inframundo. Este símbolo también está ligado a la identidad del Club Tijuana, que lo ha convertido en una de sus principales señas distintivas.

Así luce la playera alternativa de Xolos para el Día de Muertos | Xolos

La colección contempla cuatro productos: el Jersey Pro Player, con la tecnología y el ajuste que utilizan los futbolistas en la cancha; el Jersey Match, con un corte regular; además de una gorra y sandalias inspiradas en el mismo concepto. Con ello, la propuesta extiende su diseño más allá del terreno de juego.

¿Cuándo sale a la venta y cuándo debutará la playera de Xolos?

El nuevo jersey alternativo estará disponible a partir del 13 de octubre en canales seleccionados, entre ellos reebok.mx, XoloShop, xoloshop.com, el contenedor Reebok x Xolos y tiendas Innovasport de Tijuana. Los aficionados podrán adquirir la equipación y los accesorios que forman parte de la colección.

Xolos sacó una belleza de playera para conmemorara una de las tradiciones más importantes del país | Xolos

De acuerdo con el comunicado, el debut del uniforme está contemplado para la Jornada 12 del Apertura 2026, además de otros partidos que dispute el Club Tijuana durante octubre.