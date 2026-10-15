Tres mujeres representarán al arbitraje mexicano en la justa mundialista

El arbitraje mexicano vuelve a ponerse en lo más alto del escenario internacional. De cara a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026, la cual se disputará del 17 de octubre al 7 de noviembre, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó la designación oficial de tres juezas mexicanas para impartir justicia durante el certamen continental.

La terna azteca estará encabezada por la central Karen Hernández Andrade, acompañada en las bandas por las asistentes Karla Angélica Flores Ortega y Mayra Mora Cerero.

¿Quiénes son las árbitras mexicanas designadas por la FIFA para el Mundial Sub-17?

La convocatoria de los tres elementos arbitrales respalda el constante crecimiento y consolidación del jueceo mexicano tanto en la Liga Femenil como en torneos internacionales de la Concacaf y la FIFA:

Karen Hernández Andrade (Árbitra Central): Portadora del gafete FIFA desde 2022, la silbante central cuenta con un recorrido que incluye las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 de la Liga MX, además de ocho finales de la Liga Femenil, un Campeón de Campeonas y un Juego de Estrellas. En el plano internacional ha pitado en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024, Leagues Cup y torneos oficiales de Concacaf.

Karla Angélica Flores Ortega (Árbitra Asistente) convocada a la Copa del Mundo sub 17 l IMAGO7

Karla Angélica Flores Ortega (Árbitra Asistente): Portadora del gafete internacional desde 2026. Debutó en la Liga Femenil en 2018 y acumula cinco finales en el circuito rosa, una final Sub-18 y dos ediciones del Campeón de Campeonas. A nivel internacional registra participación en eliminatorias Sub-17 de Concacaf y torneos de Fuerzas Básicas.

Mayra Alejandra Mora Cerero (Árbitra Asistente): Con gafete FIFA desde 2019, suma experiencia en Liga Expansión MX, Liga MX, Liga Premier y categorías inferiores. Acumula un impresionante registro de 13 finales disputadas, además de participación en la Concacaf Nations League, SheBelieves Cup, Campeonato W Concacaf y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mayra Alejandra Mora forma parte del Mundial Femenil Sub 17 l Redes

El camino del arbitraje mexicano rumbo a Marruecos 2026