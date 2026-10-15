Con solo dos victorias en el torneo y ubicados en el lugar 15, la filial de Cruz Azul enfrenta el desafío de transformar la masiva rotación de plantel en talento real para la Liga MX

En el Apertura 2026, el conjunto de Cruz Azul Hidalgo es el club que más futbolistas ha utilizado en el torneo, con un total de 37 jugadores después de 12 jornadas.

La cifra refleja la cantidad de elementos que han tenido participación con el equipo; sin embargo, el reto está en transformar esa oportunidad en resultados deportivos y, sobre todo, en encontrar futbolistas que puedan dar el salto a la Primera División.

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El panorama en la clasificación no ha sido el esperado. Cruz Azul Hidalgo ocupa el puesto 15 de la tabla general, con apenas 11 puntos, producto de cinco derrotas, cinco empates y dos victorias en lo que va del certamen.

¿Hay talento para el primer equipo?

La amplia rotación de jugadores representa una oportunidad para observar a distintos elementos y evaluar sus condiciones. Para Cruz Azul, el objetivo sería que ese trabajo también se refleje en la formación de futbolistas capaces de competir en la Liga MX.

Con el equipo lejos de los primeros puestos, Cruz Azul Hidalgo necesita mejorar sus resultados para que el proyecto deportivo tenga un impulso dentro de la categoría.

Cruz Azul Hidalgo | IMAGO7

El siguiente compromiso será ante Mineros de Zacatecas, en el Estadio Refundación de la Ciudad Cooperativa, en Hidalgo.