Reglamentan a árbitros para dirigir futbol llanero y talacha; frenan a Katia Itzel y el uso de redes sociales

Los silbantes en la Liga MX tendrán que acatar las nuevas reglas del balompié nacional

​La Comisión de Árbitros mandó un correo a los silbantes en el que les prohíbe ir a partidos no federados, talacheros o llaneros, así como también los limita a acudir a podcasts, dar entrevistas y usar redes sociales (caso Katia Itzel) para responder a actores del futbol después de una actuación en la Liga MX, de acuerdo con una revelación hecha por el exsilbante Francisco Chacón.

​La información fue confirmada a RÉCORD por algunos silbantes de la Primera División, quienes agregaron que por el momento se trata de un boletín, pero se creará un reglamento en el que habrá que solicitar permiso con dos semanas de anticipación ante cualquier invitación.

Katia Itzel García en el partido de Toluca contra Cruz Azul | MEXSPORT

No interactuar en las redes sociales

​De igual forma, confirmaron la instrucción de no interactuar en redes sociales ni responder a señalamientos, medida con la que ya fueron avisados y que posteriormente quedará establecida a través de una norma formal.

​De acuerdo con lo publicado por Chacón, el comunicado a los colegiados señala lo siguiente: “Asimismo, a partir de hoy ningún árbitro(a) podrá arbitrar ni jugar en partidos o torneos ajenos a la FMF y sus ligas afiliadas sin autorización escrita de la Comisión de Árbitros.

​Esto incluye los partidos amateurs, llaneros, empresariales, de exhibición y de creadores de contenido. Las solicitudes deberán enviarse al correo del director general”.

Katia Itzel García, arbitra de Liga MX | IMAGO7

El caso de Ramos Palazuelos

​El caso de César Arturo Ramos Palazuelos al dirigir la final de la talacha fue el detonante directo de dicha circular emitida por la Comisión de Árbitros de la FMF.

​Ramos Palazuelos fue sancionado de manera interna dejándolo fuera de las designaciones oficiales de la Liga MX durante la Jornada 11, marcando un precedente de disciplina interna; sin embargo, nunca se entendió la verdadera razón, pues fue la propia Comisión de Árbitros la que le otorgó el permiso