Necaxa recibe a Atlas en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX | RÉCORD

Los Rayos recibe a los rojinegros en el arranque de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026

Pocas jornadas quedan para que concluya la Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX y hay equipos que están al borde de quedar eliminados. Tal es el caso de Necaxa, que recibe a Atlas en el arranque de la Jornada 12, este viernes 16 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), partido que podrá seguirse por la señal de Fox One y Fox.

Los Rayos están actualmente en el penúltimo lugar de la clasificación, con nueve puntos, cinco más que FC Juárez en el fondo, y a seis de Xolos de Tijuana, por ahora último invitado a Liguilla. En cuanto a los rojinegros, están en sexto lugar, con 18 unidades, a tres de América que sigue líder con un partido pendiente.

En este contexto, cada equipo llega con diferentes objetivos. Los de Aguascalientes tienen la urgencia de sumar para no perder la esperanza matemática de clasificar a la Liguilla, mientras que los de Guadalajara incluso pueden soñar con meterse en la lucha por el liderato de la clasificación.

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¿Cómo le ha ido a Necaxa contra Atlas?

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, el balance es muy parejo, ya que los Rayos tienen 22 victorias por 20 de los rojinegros, con 12 empates. Sin embargo, en los últimos cinco años la balanza se ha inclinado por completo a favor de los tapatíos, que desde 2021 tienen seis triunfos, por solo dos derrotas y dos empates.

Fue entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 que Necaxa tuvo una racha de cuatro juegos sin derrota ante Atlas, con dos victorias (2-1 en el Clausura 2024 y 0-4 en el Clausura 2025) y dos empates sin goles (en el Apertura 2023 y Apertura 2024). No obstante, tras aquella goleada en el Estadio Jalisco, tiene dos derrotas consecutivas.

Partido entre Atlas y Necaxa en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En el Apertura 2025, los Rayos cayeron 3-2 en su visita a Guadalajara, y en el pasado Clausura 2026 perdieron por la mínima diferencia en el Estadio Victoria. Para el partido de este viernes, luce complicado que recompongan el rumbo, ya que llegan con nueve juegos sin ganar, los tres últimos ya bajo el mando de Juan Reynoso.

¿Cómo le ha ido a Necaxa con Reynoso?

Después de dos victorias 2-1 en las dos primeras jornadas del torneo, Necaxa no ha ganado de nuevo este semestre, por lo que la directiva decidió cesar a Martín Varini. En su lugar llegó Reynoso, quien después de tres juegos no ha podido corregir el rumbo del club con dos derrotas y un empate, este último contra Pachuca en la pasada Jornada 11.