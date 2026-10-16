Ya en juego el segundo tiempo.
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Necaxa vs Atlas EN VIVO: resultado, goles y estadísticas | MT
Actualizado a 20:07 - 16 de octubre de 2026
Arranca la Jornada 12 del Apertura 2026 en Aguascalientes
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¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.
Owen González nuevamente aparece para el Necaxa y con un zapatazo saca amenazante tiro que pasa por un lado del poste derecho
Owen González saca disparo y atrás aparece Camilo Vargas para detener el esférico
Necaxa intenta
Necaxa aparece con un ligero intento de cabeza dentro del área; sin embargo, el balón se va de largo por el segundo palo de Camilo Vargas
Así fue el gol del Atlas
SAOT dio por buena la jugada
GOOOOOL - marca Ryan Mmaee
G O O O O O L - Luis Esteves manda un centro desde la banda de la izquierda, Monzón toca ligeramente y Ryan Mmaee empuja dentro del área chica para abrir el marcador
El árbitro da inicio al encuentro.
Este es el once inicial de los dirigidos por Hernán Crespo
Este es el Xl del Necaxa para enfrentar al Atlas
Estos son los convocados del Necaxa para la Jornada 12
Estos son los convocados del Atlas para su visita al Necaxa
¿A qué hora ver el partido EN VIVO si te encuentras en otras ciudades?
Necaxa ya lo ganó en la Sub 19
¿En qué canales se verá EN VIVO el Necaxa vs Atlas?
Necaxa y Atlas se ven las caras este 16 de octubre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, a través de FOX ONE y FOX
Los Rayos están actualmente en el penúltimo lugar de la clasificación, con nueve puntos, cinco más que FC Juárez en el fondo, y a seis de Xolos de Tijuana, por ahora último invitado a Liguilla.
En cuanto a los rojinegros, están en sexto lugar, con 18 unidades, a tres de América que sigue líder con un partido pendiente, luego de el empate ante Chivas en la pasada fecha.
Cada equipo llega con diferentes objetivos. Los de Aguascalientes tienen la urgencia de sumar para no perder la esperanza matemática de clasificar a la Liguilla, mientras que los de Guadalajara incluso pueden soñar con meterse en la lucha por el liderato de la clasificación.
El balance es muy parejo, ya que los Rayos tienen 22 victorias por 20 de los rojinegros, con 12 empates. Sin embargo, en los últimos cinco años la balanza se ha inclinado por completo a favor de los tapatíos, que desde 2021 tienen seis triunfos, por solo dos derrotas y dos empates.