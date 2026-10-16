Inspirado en la charrería: Así es el elegante tercer uniforme que Nike hizo para Chivas en la Temporada 2026-27

El Rebaño se inspiró en un deporte con mucho arraigo en Jalisco para diseñar su nueva equipación

Por medio de redes sociales, Chivas presentó oficialmente su tercer uniforme para la Temporada 2026-27. Dicha indumentaria, diseñada por Nike como actual patrocinador del Rebaño, rinde un sentido homenaje a la charrería, disciplina catalogada como el deporte nacional de México y un pilar fundamental de la identidad y tradiciones del país, sobre todo en Jalisco.

El detalle que destaca en esta equipación es la base en color negro combinada con refinados detalles en dorado, una paleta que evoca la sobriedad y porte del clásico traje de charro. A lo largo del pecho y las mangas se aprecia un patrón gráfico basado en el bordado de los cinturones piteados, una de las piezas artesanales más representativas por su minuciosa confección.

Tercer uniforme de Chivas mantiene historia del club

A pesar de que no está cercano a los tradicionales colores rojo y blanco del club, este nuevo diseño no pierde de vista las raíces de la institución. En el centro del pecho se ve el emblemático escudo utilizado por la institución en 1908, caracterizado por el entrelazado de las letras «C» y «G».

En cuanto a los dorsales y nombres de futbolistas, tanto del plantel varonil y como del femenil, lucirán una tipografía personalizada, concebida bajo la misma estética tradicional para el terreno de juego. "Nuestra Herencia es Sagrada", es el lema bajo el cual el conjunto tapatío presentó este nuevo uniforme.

El nuevo uniforme de Chivas es negro con detalles dorados inspirados en la charrería | chivasdecorazon.com.mx

"Inspirado en la charrería, nuestro nuevo tercer uniforme 2026/27 presenta un diseño negro y dorado como homenaje al deporte nacional mexicano, y retoma un escudo retro del club como símbolo de nuestro legado", añade el comunicado de Chivas, que no reveló cuándo estrenará esta equipación de forma oficial.

¿Cuándo estará a la venta el nuevo uniforme de Chivas?

La preventa exclusiva para adquirir la nueva camiseta en territorio mexicano iniciará el 20 de octubre en Nike.com y Nike app, Nike Andares y Tienda Chivas Estadio Akron. Mientras que el lanzamiento general en tiendas abrirá a partir del 26 de octubre en tiendas Nike seleccionadas, Tienda Chivas Plaza del Sol, y canales seleccionados en Estados Unidos.