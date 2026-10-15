¿Hubo muertos en el 5M que marcó al futbol mexicano? 'Tragedia en el Estadio Corregidora' plantea un escenario diferente

Pelea en el Estadio Corregidora entre aficionados de Querétaro y Atlas

El 5 de marzo de 2022 quedará marcado como uno de los días más negros en la historia del futbol mexicano.

​La cadena de televisión HBO estrenó hoy el documental Tragedia en el Estadio Corregidora, sobre los acontecimientos del 5 de marzo donde se desató una batalla campal entre aficionados del Atlas y Gallos Blancos de Querétaro.

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​En los tres capítulos de los que consta el documental se plantea la posibilidad de que haya habido muertos luego de la gresca que significó un escándalo internacional para el balompié mexicano.

​En la investigación se revelan testimonios de varias personas sobre lo sucedido, pero lo que llama la atención es un relato en el cual un personaje no identificado habla de una acumulación de cuerpos resguardados por policías, quienes impidieron la grabación del hecho y exigieron alejarse del lugar.

Trifulca en el Estadio Corregidora entre aficionados de Querétaro y Atlas

​El gobierno del Estado de Querétaro, encabezado por Mauricio Kuri González, y la Fiscalía General del Estado reportaron un saldo oficial de 26 personas hospitalizadas, varias de ellas de gravedad con traumatismos craneoencefálicos y contusiones múltiples (entre ellas Esteban Hernández, 'El Razor', de quien entrevistan a familiares y pareja).

​A pesar de la difusión masiva en redes sociales de versiones no verificadas que hablaban de víctimas mortales, las autoridades estatales y la directiva de la Liga MX sostuvieron que no se registraron fallecimientos directos derivados de los incidentes. Sin embargo, en el documental los testimonios no descartan esa posibilidad a través de gente que presenció situaciones que no salieron en los medios por el hermetismo alrededor del caso.

​El suceso aceleró cambios estructurales en los protocolos de operación de los estadios de la Liga MX:

​Implementación obligatoria del Fan ID: Mecanismo digital de registro e identificación biométrica y documental para todo aficionado que ingresa a partidos de Primera División.

​Restricción a grupos de animación visitantes: Prohibición permanente de acceso organizado a barras visitantes en cualquier plaza del fútbol mexicano.

Barras Bravas de Atlas y Querétaro se enfrentan en el Corregidora

​Eliminación de esquemas basados exclusivamente en seguridad privada para espectáculos de alto riesgo: Exigencia de presencia coordinada de corporaciones de seguridad pública estatales y municipales.

​La herida del 5M en el balompié mexicano sigue abierta y representó una muestra de la negligencia de las autoridades para garantizar la seguridad de los aficionados en los estadios de futbol.

¿Intervino el Crimen Organizado?

Durante el documental también se habla de una investigación en la que miembros de ambas barras había integrantes de cárteles contrarios: Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Incluso se fue identificaron a dos personas de ambas organizaciones.

"El chiste eres chingarae a uno de ellos" , afirma un informante. Otros personajes confirmaron que en la batalla se vio gente que no era necesariamente aficionados sino personajes ajenos a los grupos de animación.