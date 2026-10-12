Monterrey y Atlas mandan en las tribunas: ¿qué equipos llevan más aficionados en el Apertura 2026?

Rayados encabeza la asistencia acumulada en sus partidos como local, mientras Atlas, América y Chivas también destacan por la respuesta de su afición

La popularidad de los equipos de la Liga MX no solo se mide por los títulos o los resultados, también por la respuesta de sus aficionados en las tribunas. En lo que va del Apertura 2026, Monterrey, Atlas, América y Chivas figuran entre los clubes que más público están reuniendo en sus partidos como locales.

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De acuerdo con las cifras recopiladas por la Liga MX hasta la jornada 11, Monterrey lidera con 239 mil 278 asistentes en cinco encuentros como local, con un promedio superior a los 47 mil aficionados por partido. Rayados se mantiene como una de las principales convocatorias del campeonato.

Aficionados de Rayados en el Clásico Regio del Apertura 2026 | IMAGO7

Atlas supera los 240 mil aficionados

Uno de los datos destacados corresponde al Atlas, que acumula 241 442 asistentes en sus partidos como local. En tres de sus seis encuentros registró al menos 30 mil personas, mientras que en los otros tres alcanzó cifras cercanas a los 47 mil aficionados por partido.

América también sobresale por su convocatoria. Las Águilas suman 205 mil 819 asistentes, con entradas que destacan especialmente en las jornadas 9 y 11, cuando reunieron 72 mil 990 y 46 mil 49 personas, respectivamente.

Jugadores del Atlas, en el Clásico Tapatío, ante Chivas | MEXSPORT

Chivas y Toluca, entre la regularidad y los llenos

Chivas registra 199 mil 774 aficionados, con una asistencia cercana a los 40 mil espectadores por partido en cinco encuentros como local. El Rebaño mantiene una convocatoria constante en el Estadio Akron, donde suele acercarse a su capacidad máxima.

Toluca, por su parte, demuestra que es uno de los equipos que más alcance tiene dentro del futbol mexicano. Los Diablos Rojos están manteniendo prácticamente lleno su inmueble durante el torneo; solamente en las jornadas 6 y 8 quedaron a menos de cuatro mil espectadores de completar el aforo.

Finalmente, Tigres acumula alrededor de 178 mil asistentes en seis partidos como local, con un promedio cercano a los 36 mil aficionados por encuentro y una máxima de 41 mil.