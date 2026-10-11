Óliver Torres sorprende con visita a Mateo, niño que lucha contra la leucemia

Óliver Torres sorprende con visita a Mateo, niño que lucha contra la leucemia | MEXSPORT

El mediocampista de Rayados visitó al pequeño, a quien conoció mediante el programa Rayados Wish, para demostrarle su apoyo y desearle fuerza en su lucha contra la enfermedad

Óliver Torres protagonizó un emotivo momento fuera de las canchas al visitar por sorpresa a Mateo Márquez, un niño que enfrenta una nueva batalla contra la leucemia. El futbolista español de Monterrey mantiene una relación especial con el pequeño desde que se conocieron en una iniciativa social del club regiomontano.

El jugador compartió el encuentro a través de sus redes sociales, donde dedicó un mensaje a Mateo y reconoció su fortaleza ante las dificultades. La visita ocurrió el jueves, antes de que el niño y su mamá dejaran Monterrey, y fue una muestra del vínculo que ambos han mantenido desde su primer encuentro.

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Óliver Torres visita a Mateo y le dedica un mensaje de apoyo

El mediocampista explicó que ha seguido de cerca la situación de Mateo desde que lo conoció a través de Rayados Wish, programa que busca ofrecer experiencias especiales a niños que enfrentan enfermedades graves.

“El jueves fui por sorpresa a visitar a Mateo. Desde que lo conocí en Rayados Wish siempre he estado pendiente de él”, escribió Torres en su publicación.

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El futbolista también destacó la fortaleza del pequeño y el papel que ha tenido su familia durante este complicado proceso. Para el español, conocer a Mateo le ha permitido ser testigo de la manera en que afronta las adversidades con el acompañamiento de sus seres queridos.

Además, el jugador compartió unas palabras de aliento para el niño, a quien deseó fuerzas para continuar con su tratamiento.

“Llegaba para darte una sorpresa, pero el regalo siempre me lo llevo yo”, expresó Óliver Torres, antes de cerrar su mensaje con una frase dedicada a la lucha de Mateo: “Muchísima fuerza, Mateo. Esta vez también te toca ganar”.

Óliver Torres, jugador de Rayados | Mexsport

¿Cómo comenzó la amistad entre Óliver Torres y Mateo?

La relación entre ambos comenzó en 2025, durante la segunda edición de Rayados Wish, una iniciativa del Club de Futbol Monterrey realizada en colaboración con Viva y la Fundación Dr. Sonrisas.

En aquella ocasión, cinco niños que enfrentaban enfermedades graves tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia especial junto a sus familias. Como parte del programa, convivieron con integrantes del equipo y recibieron la noticia de que viajarían a Mundo Imáyina, un parque dedicado a brindar experiencias recreativas a menores con condiciones médicas complejas.

Óliver Torres participó en aquella iniciativa y fue el encargado de comunicarles a los pequeños que disfrutarían de ese viaje. Desde entonces, el mediocampista se ha mantenido al pendiente de Mateo, por lo que su reciente visita representó una oportunidad para acompañarlo nuevamente, ahora fuera de las actividades organizadas por el club.