La Jornada 12 del Apertura 2026 tendrá un encuentro de lujo entre dos capitalinos

Atlante recibirá a Pumas este viernes 16 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse por Azteca 7 y ESPN, además de Disney+ Premium vía streaming, en un duelo donde ambos equipos buscarán sumar puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla.

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Los Potros de Hierro llegan al compromiso ubicados en la posición 16 de la clasificación general con 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El conjunto dirigido por Miguel Herrera necesita conseguir resultados positivos durante las últimas jornadas para mantenerse con posibilidades de avanzar a la fase final.

Jugadores de Atlante en celebración en la Liga MX | IMAGO 7

Atlante solamente ha conseguido dos triunfos durante el campeonato, luego de imponerse 3-2 a Cruz Azul en la Jornada 3 y superar 4-2 a Rayados de Monterrey en la décima fecha. Sin embargo, los azulgranas vienen de caer 2-0 frente a Querétaro, resultado que los mantuvo en la parte baja de la tabla general.

¿Cómo llegan Atlante y Pumas a la Jornada 12?

Pumas atraviesa una situación similar a la de su rival, pues acumula cuatro partidos consecutivos sin conseguir la victoria. El conjunto dirigido por Esteban Solari ocupa la posición 12 de la clasificación con 13 unidades, luego de registrar tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas en sus primeros 11 compromisos.

Andrés Montaño vs Pumas en el Apertura 2026 | IMAGO7

Los universitarios vienen de empatar 3-3 frente a Cruz Azul en un encuentro donde dejaron escapar una ventaja de tres anotaciones. Juninho, César Huerta y Robert Morales marcaron para los auriazules, mientras que Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Christian Ebere consiguieron los tantos que permitieron a la Máquina rescatar un punto.

El enfrentamiento también marcará el reencuentro entre ambos clubes en Primera División después de más de una década. Su último partido en Liga MX se disputó durante el Clausura 2014, cuando Universidad Nacional consiguió una victoria de 5-0. Ahora, solamente dos puntos separan a los equipos en la clasificación del Apertura 2026.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Querétaro | MEXSPORT

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