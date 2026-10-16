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Atlante vs Pumas: ¿Dónde ver y a qué hora inicia el juego de la Jornada 12 del Apertura 2026?

Atlante vs Pumas: ¿Dónde ver y a qué hora inicia el juego de la Jornada 12 del Apertura 2026?
Emiliano Arias Pacheco
16:42 - 16 de octubre de 2026

Actualizado a 18:21 - 16 de octubre de 2026

Sigue EN VIVO las acciones de este emocionante encuentro

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Previo al inicio del partido entre Pumas y Atlante, así marcha la Tabla General del Apertura 2026.

Bienvenidos, amigos de RÉCORD

La Jornada 12 de la Liga MX comenzará con un partido entre alta tensión por obtener puestos de Liguilla. Tanto Atlante como Pumas no dejaron buenas sensaciones en sus últimos partidos, por lo que hoy es un día de matar o morir.