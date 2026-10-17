Durante el medio tiempo del partido ante Pumas, Christian Bermúdez recibió un homenaje por su trayectoria con los Potros

Atlante reconoció a una de sus máximas leyendas, debido a que durante el medio tiempo del encuentro ante Pumas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026, Christian 'Hobbit' Bermúdez recibió un homenaje especial por su trayectoria con los Potros de Hierro, acompañado por el director deportivo del club, Jorge Santillana.

El reconocimiento destacó la importancia del mediocampista en la historia de la institución azulgrana, con la que conquistó títulos tanto en la Liga MX como en la Liga de Expansión MX. Bermúdez se convirtió en el jugador más ganador en cuanto a campeonatos con Atlante, consolidando su lugar entre los referentes del equipo.

Christian 'Hobbit' Bermúdez, jugador del Atlante, recibiendo homenaje ante Pumas | IMAGO7

Un uniforme dedicado al Hobbit

El reconocimiento comenzó desde antes del silbatazo inicial, pues los futbolistas del Atlante saltaron al terreno de juego con detalles conmemorativos dedicados a Bermúdez.

Los dorsales de las camisetas incluyeron imágenes de distintas etapas de su trayectoria con los Potros, además de su emblemático número 18 y la leyenda "Christian Bermúdez. Gracias 18".

Homenaje a Christian "Hobbit" Bermúdez | X:@Atlante

Una trayectoria llena de títulos

Bermúdez disputó 329 partidos con la camiseta azulgrana y formó parte de distintas etapas del equipo. Entre sus conquistas más importantes se encuentran el campeonato del Apertura 2007 y la Liga de Campeones de la Concacaf de 2009.

A esos logros se suman tres títulos de la Liga de Expansión MX y un Campeón de Campeones de dicha categoría.