Juninho y Nathan Silva de inicio: este es el XI de Pumas ante Atlante

Juninho Vieira con Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Después de salir con molestias contra Cruz Azul, los jugadores brasileños tendrán actividad en el Estadio Azteca

Aunque en la semana preocupaba la situación de Juninho y Nathan Silva, por sus molestias tras el encuentro con Cruz Azul el fin de semana, este viernes arrancan como titulares para el duelo contra Atlante.

¿Qué le pasó a Juninho y Nathan Silva ante Cruz Azul?

Juninho, que metió un gol clave en el Olímpico Universitario, sufrió un golpe tras el pase a César Huerta que desembocó en el segundo gol de aquella noche. El brasileño se quejó de molestias en las costillas, por lo que salió al medio tiempo.

En el caso de Nathan Silva, el central cayó mal en una acción defensiva, que también lo obligó a salir del terreno de juego antes de culminar el partido, que fue desgastante para los universitarios, luego de la expulsión del Chino Huerta en la primera mitad.

Nathan Silva con la camiseta de Pumas | IMAGO7

¿Cuál es la alineación de Pumas vs Atlante?

En la portería, Keylor Navas saldrá para defender el arco de Pumas. Los defensas que acompañarán al tico serán Nathan Silva y Rubén Duarte, mientras que los laterales elegidos por Esteban Solari son Rodrigo López por derecha y Pablo Bennevendo por izquierda.

En el mediocampo, Solari repite con Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla, quienes se han entendido de buena manera en esa zona del campo. En las bandas estarán Alan Medina y Uriel Antuna.

Amaury García y Adalberto Carrasquilla en el Pumas vs Cruz Azul del Clausura 2026 | IMAGO 7

Por último, Juninho y Robert Morales comandarán la delantera, ambos con un rendimiento positivo en el reciente encuentro frente a La Máquina, ambos con una anotación.

Alineación Pumas vs Atlante

De esta forma, Esteban Solari afrontará el compromiso contra los Potros, en un encuentro clave para sacar tres puntos que acerquen a Pumas a los puestos de clasificación a la Liguilla.

Keylor Navas con los Pumas | IMAGO7

* Portero: Keylor Navas

* Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo

* Mediocampo: Alan Medina, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna