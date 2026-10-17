Aunque en la semana preocupaba la situación de Juninho y Nathan Silva, por sus molestias tras el encuentro con Cruz Azul el fin de semana, este viernes arrancan como titulares para el duelo contra Atlante.
¡Apunta a lleno! Pumas y Atlante abarrotan el Estadio Azteca
¿Qué le pasó a Juninho y Nathan Silva ante Cruz Azul?
Juninho, que metió un gol clave en el Olímpico Universitario, sufrió un golpe tras el pase a César Huerta que desembocó en el segundo gol de aquella noche. El brasileño se quejó de molestias en las costillas, por lo que salió al medio tiempo.
En el caso de Nathan Silva, el central cayó mal en una acción defensiva, que también lo obligó a salir del terreno de juego antes de culminar el partido, que fue desgastante para los universitarios, luego de la expulsión del Chino Huerta en la primera mitad.
¿Cuál es la alineación de Pumas vs Atlante?
En la portería, Keylor Navas saldrá para defender el arco de Pumas. Los defensas que acompañarán al tico serán Nathan Silva y Rubén Duarte, mientras que los laterales elegidos por Esteban Solari son Rodrigo López por derecha y Pablo Bennevendo por izquierda.
En el mediocampo, Solari repite con Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla, quienes se han entendido de buena manera en esa zona del campo. En las bandas estarán Alan Medina y Uriel Antuna.
Por último, Juninho y Robert Morales comandarán la delantera, ambos con un rendimiento positivo en el reciente encuentro frente a La Máquina, ambos con una anotación.
Alineación Pumas vs Atlante
De esta forma, Esteban Solari afrontará el compromiso contra los Potros, en un encuentro clave para sacar tres puntos que acerquen a Pumas a los puestos de clasificación a la Liguilla.
* Portero: Keylor Navas
* Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo
* Mediocampo: Alan Medina, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna
* Delanteros: Juninho, Robert Morales