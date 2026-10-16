¿Cuál fue la última vez que Pumas jugó en el Estadio Azteca y cómo le fue?

El Coloso de Santa Úrsula recibe de nueva cuenta a los del Pedregal, esta vez contra Atlante

Pumas visita el Estadio Azteca nuevamente, un lugar en el que el club ha vivido desde enormes glorias, hasta las más duras decepciones. Para este compromiso, Universidad Nacional se medirá con Atlante, en su segunda vez en el Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación.

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¿Cómo fue la última visita de Pumas al Estadio Azteca?

La última vez que Pumas jugó en el estadio tres veces mundialista fue precisamente en la Liguilla del torneo pasado, cuando enfrentó al América en los Cuartos de Final de Ida.

Dicho partido fue digno de un Clásico Capitalino en una instancia de esa magnitud, pues ambos equipos demostraron su ambición para conseguir la clasificación a la siguiente ronda.

Pumas en el Estadio Banorte tras la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 | IMAGO7

Pumas y el recuerdo de la eliminación al América

Pumas se fue arriba en el marcador, e incluso hubo un lapso en el que estuvo 3-1 a su favor, pero las Águilas hicieron pesar su casa y lograron sacar el empate de 3-3 con dos penaltis cerca del final del partido.

Juninho, Uriel Antuna y Jordan Carrillo fueron los anotadores de aquel encuentro, mientras que para América fue Isaías Violante, Henry Martín y Alejandro Zendejas.

Alejandro Zendejas tras anotar a Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | IMAGO7

La serie fue finalmente para Pumas, gracias a la posición en la tabla, ya que en la Vuelta en el Olímpico Universitario el resultado también fue de 3-3. Ahora, en un contexto completamente distinto, los del Pedregal van al Azteca en busca de tres puntos urgentes.

Con el equipo cada vez más adaptado a lo que pretende Esteban Solari, y con regresos importantes a la titularidad, Pumas tiene la esperanza de salir con tres puntos claves que den ese impulso para los puestos de Liguilla.