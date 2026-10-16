El estratega mexicano tomaría al equipo femenil tras la posible salida del ‘Potro’ Gutiérrez

Las cosas en Cruz Azul parecen estar en estado de emergencia una vez más. Luego de la polémica participación de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez en el aniversario 110 del Club América, la directiva se plantea seriamente su destitución como entrenador del equipo femenil, pensando en Joaquín Moreno como el nuevo estratega. El mexicano no desconoce esta clase de escenarios, pues ha sido el ‘salvavidas’ de La Máquina en repetidas ocasiones.

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¿Quién es Joaquín Moreno?

Ante la inminente salida del ‘Potro’, todo parece indicar que Moreno será el encargado de renovar y levantar a la plantilla de La Máquina, una tarea que ya ha desempeñado en años anteriores con el equipo varonil y las categorías inferiores. En caso de concretarse su llegada, esta sería la quinta vez que toma el mando de un primer equipo de Cruz Azul.

El primer interinato de Moreno en La Noria fue durante la recta final del Apertura 2015, cuando fue elegido como entrenador tras la destitución de Sergio Bueno. Solo un mes después, regresó al mando de las categorías infantiles y juveniles, cuando Tomás Boy fue presentado a inicios de 2016. Tras la salida del ‘Jefe’, casi un año después, Joaquín regresó a las riendas del primer equipo, con el que consiguió su primer triunfo en el máximo circuito.

Joaquín Moreno con Cruz Azul | IMAGO7

Tras este nuevo interinato de emergencia, Moreno volvió a dejar el banquillo celeste ante la llegada del español Paco Jémez, quien arribó en diciembre de 2016 y convirtió al mexicano en su asistente durante su proceso en La Noria. Esta situación se repitió tras la salida del estratega español y con la llegada del portugués Pedro Caixinha.

Con la salida del portugués, Moreno tuvo un nuevo interinato en 2019, aunque solo dirigió un partido amistoso, disputado antes de la llegada del nuevo técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi. Tras la salida del uruguayo, Joaquín asumiría otro interinato; sin embargo, con el cambio de directiva del club, se optó por asignarle el equipo Cruz Azul Hidalgo, al que llevó hasta la final de la Liga de Ascenso MX. Moreno salió de la institución a mediados de 2021.

Finalmente, en 2022 se hizo oficial su regreso al equipo cementero, ahora con la categoría Sub-20, con lo que inició una nueva etapa en la institución. En cuanto a los interinatos, volvió a asumir el mando del primer equipo en 2023, irónicamente, tras la salida del ‘Potro’ Gutiérrez y antes de la llegada de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. Moreno se unió al cuerpo técnico del brasileño durante su estancia en La Máquina y, tras su salida meses después, volvió a tomar las riendas del primer equipo por última vez.

Joaquín Moreno con Cruz Aul Sub-20 | IMAGO7

Joaquín Moreno, nuevamente ‘al rescate’

Luego de que en 2024 surgieran indicios de un posible regreso de Moreno a Cruz Azul para trabajar con las categorías inferiores de La Máquina, todo parece indicar que asumirá un nuevo reto, ahora con la plantilla femenil. Tras una situación incómoda con el odiado rival, América, todo apunta a que el ‘Potro’ dejará de ser entrenador del equipo, por lo que, una vez más, Joaquín Moreno podría ser el encargado de tomar las riendas del proyecto de cara al cierre del Apertura 2026.