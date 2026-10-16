El cuadro celeste tiene nueva indumentaria presentada por Pirma

Cruz Azul de la mano de Pirma ha presentado grandes indumentarias o colecciones de ropa desde que iniciaron con su alianza comercial y esta vez no fue la excepción, pues han presentado una chamarra y una gorra con los colores de los costales de cemento habituales de la marca.

Los comentarios de la gente al respecto han sido variados, pero si algo ha causado controversia es el precio, pues en la página oficial aparece la chamarra en más de $2,499, pero la versión para mujer es $300 más baratos.

Como en la cementera

Este viernes 16 de octubre se presentó oficialmente las nuevas indumentarias de Cruz Azul, en donde la alusión directa es para la cementera del mismo nombre, pues el color y diseño se asemeja a los costales, mismo caso que un bolsillo que tiene en la parte interior de la izquierda. El logotipo de Pirma se mantiene en exactamente el mismo color al contrario del escudo, pero con un relieve que lo destaca.

A esta colección se agrega una gorra del mismo color, el cual está descrito en la página como kaki, pero por la parte de adentro de la visera cuenta con un patrón con varias versiones de los escudos de La Máquina a lo largo de los años. La chamarra cuenta con dos versiones, para hombre y para mujer, mientras que la gorra es unisex.

Página de compra de la chamarra de hombre del Cruz Azul | Captura de pantalla

La chamarra de hombre, cuenta con tallas desde la xs hasta 3xl, con el precio de compra en $2,499; en cuanto a la de mujeres, las tallas también comienzan en la xs, pero solamente llegan hasta la 2xl, con un precio menor, pues llega solamente a los $2,299. La gorra cuesta $599.

¿A la gente le gustó?

Desafortunadamente para la causa celeste, los comentarios más recurrentes son los reclamos sin siquiera haber comprado la chamarra, pues se ha mencionado que, la calidad de escudos en los jerseys es mala, pues algunos de ellos se han caído o deslavado, así que piden que esta nueva indumentaria cuente con mejor calidad.