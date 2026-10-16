La Máquina recibe a los Bravos en el Estadio Banorte buscando afianzarse en zona de Liguilla

En actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026, Cruz Azul recibirá a los Bravos de FC Juárez este fin de semana en la cancha del Estadio Banorte a las 21:10 horas (Tiempo del Centro de México). El compromiso contará con transmisión en vivo a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Más allá de la urgencia de puntos para ambos frentes, el cuadro cementero vestirá de gala el escenario para rendirle un emotivo reconocimiento a su guardameta Kevin Mier, quien alcanzará la marca de 100 partidos disputados en la Liga MX.

Homenaje a Kevin Mier y las dudas de La Máquina

La noche en el Estadio Banorte tendrá un sabor especial para la fanaticada cementera con el tributo a Kevin Mier por sus 100 cotejos en el balompié nacional.

Esteban Lozano, jugador de Santos Laguna, en festejo de gol ante Juárez | IMAGO7

El cancerbero colombiano se suma a una jornada de reconocimientos en México, al igual que los gestos dedicados a Guillermo Ochoa en América y Christian 'Hobbit' Bermúdez en el Atlante.

En el aspecto meramente deportivo, Cruz Azul llega urgido de sumar de a tres para escalar posiciones, pues se ubica en el séptimo lugar de la tabla general con 17 puntos, apretando la zona de clasificación directa.

Jugadores de Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Para este duelo, la gran incógnita para el cuerpo técnico celeste radica en el mediocampista argentino José Paradela, quien sufrió una lesión muscular en el reciente choque amistoso ante Los Angeles Galaxy y se mantiene como duda en el esquema inicial.

Por su parte, los Bravos de Juárez atraviesan un panorama sumamente complejo al navegar en el fondo de la clasificación general con apenas 4 unidades, por lo que saldrán a la cancha con la encomienda de dar el campanazo del torneo.

¿Dónde ver y a qué hora juega Cruz Azul vs FC Juárez?