Dónde ver Liga Femenil: Canales y horarios de los partidos de la Jornada 11 Apertura 2026

Tigres Femenil ante Pumas en el Apertura 2026 | IMAGO7

El circuito rosa regresa con cruces clave en la lucha por la Liguilla

La Liga Femenil retoma las acciones este sábado 17 de octubre con el inicio de la Jornada 11 del Apertura 2026. Tras el parón internacional por la Fecha FIFA, los 18 clubes del circuito rosa encaran la recta final de la fase regular con la urgencia de sumar puntos rumbo a la Liguilla. Las transmisiones de cada compromiso dependen de la televisora o plataforma que ostenta los derechos de transmisión del equipo en condición de local.

Partidos destacados de la Jornada 11

Puebla vs Tijuana: La Franja recibe a las Xolas en un duelo de vital importancia para las fronterizas. En caso de conseguir la victoria en territorio poblano, Tijuana mantendrá vivas sus aspiraciones de meterse a zona de clasificación con tres pruebas restantes en el calendario, a la espera de un tropiezo de escuadras como Atlas o Pachuca.

Pumas vs Tigres en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Pumas vs Atlas: Choque directo en la parte alta. Las universitarias llegan ubicadas en la cuarta posición tras caer ante Tigres, pero las Rojinegras las acechan a tan solo un punto de distancia, por lo que un triunfo tapatío significaría un salto directo en los puestos de Liguilla.

América vs Pachuca: El plato fuerte de la fecha. Las Águilas buscarán regresar a la senda del triunfo tras perder el invicto frente a las Rayadas de Monterrey para afianzarse en lo más alto de la tabla. Por su parte, las Tuzas intentarán reencontrar su mejor versión deportiva para no poner en riesgo su racha de siete torneos consecutivos clasificando a la fiesta grande.

Rayadas vs América en la Liga MX | IMAGO7

Calendario completo: Horarios y canales de la Jornada 11