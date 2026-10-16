La Liga Femenil retoma las acciones este sábado 17 de octubre con el inicio de la Jornada 11 del Apertura 2026. Tras el parón internacional por la Fecha FIFA, los 18 clubes del circuito rosa encaran la recta final de la fase regular con la urgencia de sumar puntos rumbo a la Liguilla. Las transmisiones de cada compromiso dependen de la televisora o plataforma que ostenta los derechos de transmisión del equipo en condición de local.

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Partidos destacados de la Jornada 11

Puebla vs Tijuana: La Franja recibe a las Xolas en un duelo de vital importancia para las fronterizas. En caso de conseguir la victoria en territorio poblano, Tijuana mantendrá vivas sus aspiraciones de meterse a zona de clasificación con tres pruebas restantes en el calendario, a la espera de un tropiezo de escuadras como Atlas o Pachuca.

Pumas vs Tigres en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Pumas vs Atlas: Choque directo en la parte alta. Las universitarias llegan ubicadas en la cuarta posición tras caer ante Tigres, pero las Rojinegras las acechan a tan solo un punto de distancia, por lo que un triunfo tapatío significaría un salto directo en los puestos de Liguilla.

América vs Pachuca: El plato fuerte de la fecha. Las Águilas buscarán regresar a la senda del triunfo tras perder el invicto frente a las Rayadas de Monterrey para afianzarse en lo más alto de la tabla. Por su parte, las Tuzas intentarán reencontrar su mejor versión deportiva para no poner en riesgo su racha de siete torneos consecutivos clasificando a la fiesta grande.

Rayadas vs América en la Liga MX | IMAGO7

Calendario completo: Horarios y canales de la Jornada 11

Sábado 17 de octubre

  • Puebla vs Club Tijuana | 12:00 hrs | Fox One / Tubi

  • Rayadas de Monterrey vs. Cruz Azul | 19:00 hrs | ViX / TUDN

    Domingo 18 de octubre

  • Pumas UNAM vs Atlas | 12:00 hrs | ViX / TUDN

  • Atlético de San Luis vs FC Juárez | 17:00 hrs | Disney+ / ESPN

  • Tigres Femenil vs Querétaro | 18:06 hrs | Fox One / Tubi

  • América vs Pachuca | 19:00 hrs | ViX / TUDN

    Lunes 19 de octubre

  • Toluca vs Santos Laguna | 18:00 hrs | ViX / TUDN

  • Club León vs Atlante | 19:06 hrs | Fox One / Tubi

    Martes 20 de octubre

  • Chivas vs Necaxa | 21:07 hrs | Fox One / Tubi