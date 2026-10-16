La Liga Femenil retoma las acciones este sábado 17 de octubre con el inicio de la Jornada 11 del Apertura 2026. Tras el parón internacional por la Fecha FIFA, los 18 clubes del circuito rosa encaran la recta final de la fase regular con la urgencia de sumar puntos rumbo a la Liguilla. Las transmisiones de cada compromiso dependen de la televisora o plataforma que ostenta los derechos de transmisión del equipo en condición de local.
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Partidos destacados de la Jornada 11
Puebla vs Tijuana: La Franja recibe a las Xolas en un duelo de vital importancia para las fronterizas. En caso de conseguir la victoria en territorio poblano, Tijuana mantendrá vivas sus aspiraciones de meterse a zona de clasificación con tres pruebas restantes en el calendario, a la espera de un tropiezo de escuadras como Atlas o Pachuca.
Pumas vs Atlas: Choque directo en la parte alta. Las universitarias llegan ubicadas en la cuarta posición tras caer ante Tigres, pero las Rojinegras las acechan a tan solo un punto de distancia, por lo que un triunfo tapatío significaría un salto directo en los puestos de Liguilla.
América vs Pachuca: El plato fuerte de la fecha. Las Águilas buscarán regresar a la senda del triunfo tras perder el invicto frente a las Rayadas de Monterrey para afianzarse en lo más alto de la tabla. Por su parte, las Tuzas intentarán reencontrar su mejor versión deportiva para no poner en riesgo su racha de siete torneos consecutivos clasificando a la fiesta grande.
Calendario completo: Horarios y canales de la Jornada 11
Sábado 17 de octubre
Puebla vs Club Tijuana | 12:00 hrs | Fox One / Tubi
Rayadas de Monterrey vs. Cruz Azul | 19:00 hrs | ViX / TUDN
Domingo 18 de octubre
Pumas UNAM vs Atlas | 12:00 hrs | ViX / TUDN
Atlético de San Luis vs FC Juárez | 17:00 hrs | Disney+ / ESPN
Tigres Femenil vs Querétaro | 18:06 hrs | Fox One / Tubi
América vs Pachuca | 19:00 hrs | ViX / TUDN
Lunes 19 de octubre
Toluca vs Santos Laguna | 18:00 hrs | ViX / TUDN
Club León vs Atlante | 19:06 hrs | Fox One / Tubi
Martes 20 de octubre
Chivas vs Necaxa | 21:07 hrs | Fox One / Tubi